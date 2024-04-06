Mersin Uluslararası Bisiklet Turu\'nun Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) Tarsus-Çamlıyayla- Toroslar etabı sona erdi.
Tarsus Cumhuriyet Meydanı'ndan startı verilen üçüncü etapta sporcular 95 kilometre mesafe katetti.
Bisikletlilerin, kentin tarihi ve turistik alanları dışında zorlu parkurlarda da ter döktüğü yarışma, Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesi'nde sona erdi.
Etap sonunda genel klasmanda Japonya'dan Benjami Reverte Prades birinci, Eritre'den Dawit Yemane ikinci, Polonya'dan Marcin Budzinski üçüncü sırada yer aldı.
30 ülkeden 171 sporcunun katıldığı organizasyonda yarın, Akdeniz- Yenişehir etabı geçilecek.
Kent merkezindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yarın sona erecek turda, dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynanacak Fenerbahçe maçı için, 'Yarın sahada olacağız ve bizi ne bekliyorsa, normal maça çıkar gibi sahada olacağız.'dedi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesinde karşılaşmanın oynanacağı statta açıklamalarda bulunan Buruk, Şanlıurfa'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları başladı. 25 teknede farklı illerden 220 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde, BAYK'ın kurucu üyelerinden Erol Taşbaşlı anıldı. Yarışlar, farklı rotalarda yapıldı ve rüzgarın hızının artmasıyla zorlu anlar yaşandı. Yarışlar, ikinci gün tamamlanacak ve dereceye girenler ödüllendirilecek.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının ardından bireysel çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi. Japonya'dan Benjami Reverte Prades birinci oldu.
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