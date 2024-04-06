Mersin Uluslararası Bisiklet Turu\'nun Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı sona erdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Yarın sahada olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynanacak Fenerbahçe maçı için, 'Yarın sahada olacağız ve bizi ne bekliyorsa, normal maça çıkar gibi sahada olacağız.'dedi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesinde karşılaşmanın oynanacağı statta açıklamalarda bulunan Buruk, Şanlıurfa'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.