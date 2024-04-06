Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı sona erdi - Son Dakika
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Spor

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı sona erdi

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu\'nun Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı sona erdi. Üçüncü etapta sporcular 95 kilometrelik mesafeyi katetti. Japonya'dan Benjami Reverte Prades genel klasmanda birinci oldu. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.

06.04.2024 20:11  Güncelleme: 20:13
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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) Tarsus-Çamlıyayla- Toroslar etabı sona erdi.

Tarsus Cumhuriyet Meydanı'ndan startı verilen üçüncü etapta sporcular 95 kilometre mesafe katetti.

Bisikletlilerin, kentin tarihi ve turistik alanları dışında zorlu parkurlarda da ter döktüğü yarışma, Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesi'nde sona erdi.

Etap sonunda genel klasmanda Japonya'dan Benjami Reverte Prades birinci, Eritre'den Dawit Yemane ikinci, Polonya'dan Marcin Budzinski üçüncü sırada yer aldı.

30 ülkeden 171 sporcunun katıldığı organizasyonda yarın, Akdeniz- Yenişehir etabı geçilecek.

Kent merkezindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yarın sona erecek turda, dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı sona erdi - Son Dakika
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