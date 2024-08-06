Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Şampiyon Oyuncularla Buluştu

Spor

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü'nde futbol eğitimi alan ve geçen sezon Mersin şampiyonu olan oyuncularla bir araya geldi. Antrenmanları izleyen Özyiğit, sporculara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde U-11, U-13, U-15 ve U-16 kategorilerinde Mersin amatör liglerini şampiyon olarak tamamlayan oyuncuları ziyaret eden Özyiğit, genç sporcuların azmi ve başarısıyla gurur duyduklarını belirtti. Ziyaret sırasında sporcuların çalışmalarını yakından takip eden Özyiğit, genç yeteneklerin gelecek için umut verdiğini kaydetti. Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarısından dolayı tüm sporcuları, antrenörleri ve ailelerini tebrik eden Özyiğit, yeni sezonda da başarılar diledi.

Sporcularla yaptığı sohbet sırasında onların hedeflerini ve hayallerini dinleyen Özyiğit, "Sporculara destek vermeye devam edeceğiz. Spor, sadece fiziksel sağlık açısından değil, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve sosyal becerilerin gelişimi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Yenişehir Belediyesi olarak, gençlerimizin spora olan ilgisini desteklemek ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MERSİN