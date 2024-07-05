Mersinli minik futbolculardan Merih Demiral'a destek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mersinli minik futbolculardan Merih Demiral'a destek

Geniş Video İzle

UEFA'nın Merih Demiral hakkında başlattığı soruşturmaya Mersinli minik futbolcular tepki gösterdi. Erdemli Koyuncu Irmaksporlu çocuklar, 'Merih Demiral yalnız değildir' pankartı önünde bozkurt işareti yaparak desteklerini gösterdi.

05.07.2024 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Merih Demiral'a, Mersinli minik futbolculardan destek

UEFA'nın Merih Demiral soruşturmasına Mersinli minik futbolcular, bozkurt işareti yaparak tepki gösterdi

MERSİN - UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkında başlattığı soruşturmaya Mersin Erdemli Koyuncu Irmaksporlu çocuklar, "Merih Demiral yalnız değildir" pankartı önünde bozkurt işareti yaparak tepki gösterdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren Erdemli Koyuncu Irmakspor Kulübü, kulüp paydaşları ile kulüp lokalinde toplanarak UEFA tarafından Merih Demiral'a yönelik başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Ünüvar, Kulüp Başkanı Bilal Irmak ve kulüp antrenörleri ile birlikte kulüp lokalinde bulunan sahada toplanan çocuklar, "Melih Demiral yalnız değildir" pankartı açıp, hep birlikte "Yalnız değilsin Merih Abi" tezahüratında bulundu ve hep birlikte bozkurt işareti yaptı.

Takımın Suriye uyruklu minik futbolcusu Abdullah Aloe de milli futbolcu Merih Demiral'a destek çıkarak, "Merih Demiral yalnız değildir" dedi ve bozkurt işareti yaptı.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta gol sevincinde bozkurt işareti yapması üzerine, "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: İHA

Merih Demiral, Erdemli, Mersin, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersinli minik futbolculardan Merih Demiral'a destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi TFF itiraz için CAS’a gidiyor UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
12:02 Rasim Ozan’dan eski eşi Nagehan Alçı’ya ağızları açık bırakan mesajlar: Seninle ROK’un karısı diye fantezi yapıyorlar Rasim Ozan'dan eski eşi Nagehan Alçı'ya ağızları açık bırakan mesajlar: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 13:58:36. #1.13#
SON DAKİKA: Mersinli minik futbolculardan Merih Demiral'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement