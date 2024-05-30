Mersinli Sporcular Ankara\'da 6 Madalya Kazandı

Spor

Ankara'da yapılan '2024 Avrupa Çoklu Taekwondo Oyunları'nda Mersinli sporcular 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya aldı.

24- 26 Mayıs tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda, 37 ülkeden bin 500'e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen '2024 Avrupa Çoklu Taekwondo Oyunları'nda Mersinli sporcular büyük kadınlar kategorisinde Şenizcan Aras 57 kiloda ikinci, Öykü Özbey 57 kiloda üçüncü, genç kadınlar kategorisinde Ayşe Orhan 48 kiloda ikinci, genç erkekler kategorisinde Siraç Dolaş 48 kiloda üçüncü, yıldız erkekler kategorisinde Umut Erdem Karataş 45 kiloda üçüncü olma başarısını gösterdiler. - MERSİN