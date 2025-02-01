Mersinspor Deplasmanda Galip - Son Dakika
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Mersinspor Deplasmanda Galip

Mersinspor, Aliağa Petkimspor'u 85-77 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

01.02.2025 20:16
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Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Nazlı Cisil Güngör

Aliağa Petkimspor: Van Beck 22, Roberts 7, Williams 4, Yavuz Gültekin 8, Aldridge 9, Dotson 5, Tyree 15, Troy Selim Şav 7, Karahan Tuan Efeoğlu,

Mersinspor: Cobbs 15, Pineiro 9, Cruz 20, Kairys 11, Canberk Kuş 7, Olaseni 13, Efianayi 10, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak,

1. Periyot: 22-24

Devre: 32-41

3. Periyot: 54-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Mersinspor, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 85-77 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mersinspor Deplasmanda Galip - Son Dakika

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