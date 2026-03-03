Mert Baltacı\'dan Bronz Madalya

Kayserili atlet Mert Baltacı, Bursa'da düzenlenen U14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında keşfedilerek atletizm branşına yönlendirilen Mert Baltacı, önemli bir başarıya imza attı. Bursa'da bulunan Osmangazi Atletizm Salonu'nda düzenlenen Özcan Kutlu U14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Baltacı, gösterdiği performansla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada elde edilen başarıda emeği bulunan sporcu Mert Baltacı ile antrenörü Sezer Şarvan'ı tebrik edildi. - KAYSERİ