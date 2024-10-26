Mert Fırat: Şampiyonluğu İstiyoruz

Spor

- Mert Fırat: "Bu ligden şampiyon olarak açık ara Allah'ın izniyle çıkacağız"

ANKARA - Kocaelispor maçında alınan galibiyetin ardından bir açıklama yapan MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, "Bizim camiamız birlik, beraberlik içerisinde olduğu müddetçe bu ligden şampiyon olarak açık ara Allah'ın izniyle çıkacağız. Bunun için de biz elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Bu ligden şampiyon olarak açık ara Allah'ın izniyle çıkacağız"

MKE Ankaragücü'nün Kocaelispor karşısında 4-2'lik skorla galip gelmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan İsmail Mert Fırat, "Bizim camiamız birlik, beraberlik içerisinde olduğu müddetçe bu ligden şampiyon olarak açık ara Allah'ın izniyle çıkacağız. Bunun için de biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz şu anda salı günkü maçımıza odaklandık. Bir sonraki hafta sonu da Iğdır deplasmanına gideceğiz. Önemli olan bu galibiyeti seri haline getirip bu ligden şampiyon olarak Ankaragücü'müzü çıkartmak" diye konuştu.