Mert Günok: Dünya Kupası'na Katılacağız - Son Dakika
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Mert Günok: Dünya Kupası'na Katılacağız

Mert Günok: Dünya Kupası\'na Katılacağız

Beşiktaş kalecisi Mert Günok, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağına inandığını belirtti.

10.12.2024 17:46
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Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağına inandığını söyledi.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Turkuvaz Medya Spor Zirvesi" programına katılan milli kaleci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerinin 13 Aralık Cuma günü çekilecek kurayla belli olacağını hatırlatan Mert Günok, "Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Uzun süredir katılamıyoruz. İyi bir takımımız var. Katılacağımıza inanıyoruz." dedi.

Beşiktaş olarak sezonun geride kalan bölümünde istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten Mert Günok, "Geçtiğimiz sezon da bu şekilde iyi başlayamamıştık. Kazandığımız Fenerbahçe maçı çıkışa geçebilmemiz için güzel bir fırsattı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Takım içinde maçtan önce de bunun bir çıkış maçı olması için mutlak bir şekilde kazanmamız gerektiğini ve hatta kazanmak yetmez seyircimizin önünde iyi bir performans sergilememiz gerektiğini konuşmuştuk. Bu hedefimiz için Fenerbahçe maçını kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın maçlarının ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne dönmeyi tercih ettiğini anlatan deneyimli kaleci, "Genç oyuncularımızın hepsi değerli. Tecrübelenmeleri gerekiyor. Zaman zaman da zorlandıkları oluyor. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeni gelen yerli ve yabancı oyuncularımız var. Türkiye'deki futbol iklimini anlatmaya çalışıyoruz. Bazı maçlarda deplasmanlarda baskı olsun, hakem hataları olsun hepsini anlatmaya çalışıyoruz. Bu sene de çok iyi bir çıkış sergileyemedik. Fenerbahçe maçıyla bu çıkışı göstermek istiyorduk. Önümüzde bu çıkışı sürdürebileceğimiz maçlar var. Seyircimizin desteğini hissediyoruz. Önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mert Günok: Dünya Kupası'na Katılacağız - Son Dakika

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