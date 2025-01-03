Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısına siyah-beyazlıların kalesini koruyan kaptan Mert Günok damga vurdu.
Milli file bekçisi, karşılaşmanın ilk 18 dakikasında Karadeniz ekibinin golcüsü Ali Sowe'a 3 müsait pozisyonda geçit vermedi. Mert, özellikle 15. dakikada Gambiyalı forvetin yakın mesafeden yaptığı vuruşta yaptığı kurtarışla dikkat çekti.
İşte maça damga vuran o kurtarış;
Son Dakika › Spor › Mert Günok'tan maça damga vuran kurtarış - Son Dakika
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