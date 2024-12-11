Mert Müldür, Bilbao maçında kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Mert Müldür, Bilbao maçında kırmızı kart gördü

Mert Müldür, Bilbao maçında kırmızı kart gördü

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti. Mert Müldür, 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

11.12.2024 20:57
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Athletic Bilbao maçında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Müsabakaya sol bek mevkiinde başlayan Mert Müldür, 69. dakikada kırmızı kart gördü. Maçın 57. dakikasında ilk sarı kartını gören Mert, 69. dakikada ise Inaki Williams'a yaptığı müdahale sonrası hakem Irfan Peljto tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

25 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla ilk kez kırmızı kart gördü.

Mert Müldür, bu sezon Fenerbahçe'de kırmızı kart gören ikinci isim oldu. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union Saint- Gilloise müsabakasında Bright Osayi-Samuel kırmızı kartla cezalandırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mert Müldür, Bilbao maçında kırmızı kart gördü - Son Dakika

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