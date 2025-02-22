Mert Okkaoğlu, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Mert Okkaoğlu, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Seçildi

Mert Okkaoğlu, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Seçildi

Uşaklı iş adamı Mert Okkaoğlu, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu'nun yeni başkanı olarak göreve geldi. Karavancılık kültürünü yaygınlaştırmayı ve Türkiye'nin karavan turizmini dünya standartlarına taşımayı hedefliyor.

22.02.2025 15:34  Güncelleme: 15:36
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Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu'na (UKKF), Uşaklı iş adamı Mert Okkaoğlu seçildi.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu'nca gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul sonucunda, UKKF'nin yeni başkanı Mert Okkaoğlu seçildi. Uşaklı iş adamı Mert Okkaoğlu göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, karavancılık kültürünü ülke genelinde yaygınlaştırmayı, altyapı eksikliklerini gidermeyi ve karavan turizmini dünya standartlarına taşımayı hedeflediklerini belirterek; "Karavancılık, özgürlüğün, doğa ile iç içe yaşamanın ve sürdürülebilir turizmin en önemli unsurlarından biridir. Türkiye'nin eşsiz doğası ve tarihi güzellikleri, karavan turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak, bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilmesi için altyapı, mevzuat ve topluluk bilinci konularında ciddi adımlar atılması gerekiyor. UKKF olarak, bu alanlarda yoğun bir çalışma dönemi başlatıyoruz." dedi.

Federasyonun hedefleri hakkında bilgiler veren Başkan Okkaoğlu, "Karavan Park Alanlarının Artırılması: Karavancıların en büyük sorunlarından biri olan güvenli park alanlarının eksikliğini gidermek amacıyla belediyeler ve ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde standartlara uygun karavan parkları oluşturulması için çalışmalar yürütülecek.

Yeni Karavan Derneklerinin Kurulması ve Federasyona Katılımı: Türkiye'de karavancılığın daha geniş bir tabana yayılması için her şehirde en az bir karavan derneği kurulması hedefleniyor. Yeni derneklerin UKKF çatısı altında birleşmesiyle sektör daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Uluslararası Tanıtım ve İş Birlikleri: Türkiye'yi uluslararası karavancılık haritasında daha etkin bir konuma taşımak için Uluslararası Kamp ve Karavan Federasyonu (F.I.C.C.) ile daha aktif bir iş birliği süreci yürütülecek ve Türkiye'de uluslararası etkinlikler düzenlemek. Hukuki ve Yasal Düzenlemeler: Karavan kullanıcılarının haklarını koruyacak, ruhsatlandırma süreçlerini kolaylaştıracak ve karavan turizmine uygun yeni mevzuatların hazırlanması için yetkili kurumlarla temaslar artırılacak. Karavan Festivalleri ve Topluluk Etkinlikleri: Türkiye'nin farklı bölgelerinde karavan festivalleri, tanıtım organizasyonları ve büyük çaplı karavan buluşmaları organize edilerek, karavan severlerin bir araya gelmesi sağlanacak. Dijital Dönüşüm ve Bilgi Paylaşımı: UKKF bünyesinde, karavan kullanıcılarına rehberlik edecek, park alanlarını haritalandıracak ve sektörel gelişmeleri duyuracak bir dijital platform kurulması için çalışmalar başlatılacak." dedi.

Federasyonun katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yönetileceğini vurgulayarak, tüm dernekleri UKKF çatısı altında birleşmeye davet eden Başkan Okkaoğlu; "UKKF olarak, sadece bir federasyon değil, aynı zamanda karavancılığı yaşam tarzı haline getiren büyük bir topluluğuz. Hep birlikte hareket ederek, sektörde daha güçlü bir ses olacağız. Türkiye'nin dört bir yanında karavan yaşamını desteklemek, daha güvenli ve keyifli hale getirmek için hep birlikte çalışacağız. Karavan özgürlüktür ve biz bu özgürlüğü hep birlikte büyüteceğiz." dedi.

Öte yandan, yeni yönetimle birlikte karavancılık sektörüne yönelik büyük hedefler planlayan UKKF, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği projelerle Türkiye'de karavan turizminin gelişmesine öncülük etmeye devam edeceği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mert Okkaoğlu, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika

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