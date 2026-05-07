Mertens, İstanbul'a Geldi

Galatasaray'ın eski oyuncularından Dries Mertens ve ailesi, Antalyaspor maçı öncesi İstanbul'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı şampiyonluk maçı için eski sarı-kırmızılı takımın Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens, ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi. 3 sezon Galatasaray forması giyen Mertens, bu kritik maçta eski takımını yalnız bırakmayacak ve şampiyonluk durumunda kutlamalara katılacak. - İSTANBUL