Galatasaray'ın eski oyuncularından Dries Mertens ve ailesi, Antalyaspor maçı öncesi İstanbul'a geldi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı şampiyonluk maçı için eski sarı-kırmızılı takımın Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens, ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi. 3 sezon Galatasaray forması giyen Mertens, bu kritik maçta eski takımını yalnız bırakmayacak ve şampiyonluk durumunda kutlamalara katılacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Mertens, İstanbul'a Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?