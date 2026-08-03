Batumi Open 2026 şampiyonu Aliağa’dan

Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Merve Nisa Mızrak, Gürcistan'da düzenlenen Batumi Open 2026 Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda altın madalya kazanarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı.

Türkiye Taekwondo Milli Takımı adına mücadele eden başarılı sporcu Merve Nisa Mızrak, 31 Temmuz – 2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum kentinde gerçekleştirilen Batumi Open 2026 Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda Yıldız (Cadet) Kadınlar 55 kilogram kategorisinde şampiyon oldu.

Aliağa'nın başarıları uluslararası arenada

Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü ve Türkiye Taekwondo Milli Takım Antrenörü Ziya Cönge, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Planlı ve disiplinli çalışmalarımızın karşılığını uluslararası arenada almaya devam ediyoruz. Ay-yıldızlı forma altında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuzu gönülden tebrik ediyor, spora ve sporcuya verdiği değerli desteklerden dolayı Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ediyorum."