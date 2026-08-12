Messi'den Duygusal Veda - Son Dakika
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Messi'den Duygusal Veda

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Lionel Messi, babası Jorge Messi'ye veda ederken futboldaki geleceği hakkında endişelerini paylaştı.

Arjantinli yıldız Lionel Messi, hayatını kaybeden babası Jorge Messi için sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı paylaşırken futbola uzun süre devam edip edemeyeceği konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı.

Messi, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Baba, gittiğine hala inanamıyorum. Gerçekliği henüz tam olarak idrak edebilmiş değilim. Daha doğrusu bunu kabullenmek istemiyorum. Seni bir daha asla göremeyeceğimi, bir daha asla konuşamayacağımızı hayal etmek benim için çok zor. Acı çektiğini ve bunun en iyisi olduğunu biliyorum ama bizi çok erken bıraktın. Birlikte yaşayacağımız daha çok şey vardı. Benden son bir Dünya Kupası'nda oynamamı isteyip duruyordun. Durumunun kötüleşmesi de tam turnuva başlamadan birkaç gün öncesine denk geldi. Bir turnuvada yanımda olmayacağın ilk seferdi bu. Her maçtan sonra mesajını bekliyor ve yokluğunu hissediyordum. Durumun gerçekten ne kadar ciddi olduğunu o zaman anladım." ifadelerini kullandı.

Babası için Dünya Kupası'nı bir kez daha kazanabilmek adına vücudunun sınırlarını zorladığını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Finale ulaştık ama sen orada olamadın. Kupayı kazanıp sana getirmeyi ve bir yenisini daha göstermeyi çok istemiştim. Başaramadım. Bacaklarım artık bana izin vermiyordu. Kendimi fiziksel olarak bir türlü tam anlamıyla iyi hissedemedim. Döndüğümde finali penaltılarla kaybettiğimizi sanıyordun. Yaşananlar hakkında hiçbir şey konuşamadık. Hiçbirinin tadını çıkaramadın. Şampiyon olamadık ama her maçtan ne kadar büyük keyif aldığımızı tahmin bile edemezsin. Yine haklıydın; orada olmalı ve oynamalıydım." yorumunu yaptı.

Futbola uzun süre devam edip edemeyeceği konusunda da değerlendirmede bulunan Messi, "Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Hayatım boyunca tek yaptığım şey futbol oynamaktı, şimdiyse buna daha ne kadar devam edeceğim konusunda ciddi şüphelerim var. En başından beri yanımdaydın ve yolun sonuna çok az kalmıştı. Neden biraz daha dayanamadın da bu süreci birlikte tamamlayamadık? Seni çok özleyeceğim ama hep yanımda olacaksın, özellikle de çocuklarımı yetiştirirken. Çünkü onlara, senin ve annemin beni yetiştirdiği gibi yol gösteriyor ve onları aynı şekilde büyütüyorum. Huzur içinde uyu ve tıpkı hayattayken yaptığın gibi yukarıdan bizi izle. Her şey için teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Lionel Messi, Ünlüler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'den Duygusal Veda - Son Dakika

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