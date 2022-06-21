Messi'nin yat keyfi kameralara yansıdı! Ünlü futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
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Messi'nin yat keyfi kameralara yansıdı! Ünlü futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı

21.06.2022 10:40

Ünlü futbolcular, Lionel Messi ve Cesc Fabregas aileleriyle birlikte Ibıza'da tatile çıktılar. Arjantinli yıldız Messi ve eşi Antonella'nın fit vücudu dikkat çekti.

The Sun'da yer alan haberde; Lionel Messi ve Cesc Fabregas aileleriyle birlikte Ibıza'da tatile çıktı. Yat keyfi yapan ünlü çiftlerin görüntüleri kameralara yansıdı. Yıldız futbolcuların çocuklarıyla birlikte eğlenceli anları da görüntülendi.

Messi ailesinin yat keyfi! Yıldız futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkat çekti
Messi ailesinin yat keyfi! Yıldız futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkat çekti

MESSİ VE ANTONELLA'NIN FİT VÜCUDU BEĞENİ TOPLADI

35 yaşındaki Lionel Messi'nin fit vücudu 'yeni sezona hazır' şeklinde yorumlanırken, eşi Antonella'nın fotoğraflarına da beğeni ve yorum yağdı.

Messi ailesinin yat keyfi! Yıldız futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkat çekti
Messi ailesinin yat keyfi! Yıldız futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkat çekti

MESSİ VE FABREGAS'IN YILLAR SÜREN DOSTLUĞU

2011-2014 yılları arasında berabe forma giyen ikilinin uzun süredir dostlukları sürüyor. Fabregas verdiği bir röportaj da Messi'ye olan hayranlığından bahsederek: Messi benim örnek aldığım bir oyuncu. En iyisine bakmayı severim ve Tanrı bana yıllarca en iyi ile oynama fırsatı verdiği için her zaman minnettarım." ifadelerini kullanmıştı. Lionel Messi kariyerine PSG'de devam ederken, yıldız orta saha oyuncusu Fabregas ise Monaco ile biten sözleşmesi sonucunda serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.

Messi ailesinin yat keyfi! Yıldız futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkat çekti
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Cesc Fabregas, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'nin yat keyfi kameralara yansıdı! Ünlü futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Messi'nin yat keyfi kameralara yansıdı! Ünlü futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
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