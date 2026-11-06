Messi, Ronaldo ve Neymar 2026 Dünya Kupası sonrası milli takım kariyerini bitirdi

Dünya futboluna damga vuran Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo ve Brezilyalı Neymar, 2026'da milli takım kariyerlerini sona erdirdi.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, dün yaptığı açıklamada milli takım kariyerini sona erdirdiğini duyurarak Messi ve Neymar'ın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında milli takıma veda eden üçüncü yıldız oyuncu oldu.

Dünya futbolunun efsanelerinden Ronaldo 41, Messi 39, Neymar ise 34 yaşında milli takım kariyerlerini sona erdirdi.

Milli takımlarına veda eden bu üç futbolcu, kulüp takımlarındaki kariyerlerini sürdürüyor. Messi, ABD ekiplerinden Inter Miami'de oynarken Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da, Neymar ise Brezilya kulübü Santos'ta forma giymeye devam ediyor.

Cristiano Ronaldo en çok gol atan erkek oyuncu rekorlarını elinde tutuyor

41 yaşındaki Portekizli oyuncu, Portekiz formasıyla çıktığı 234 maç ve attığı 146 golle, bir milli takım formasını en çok giyen ve milli takımda en çok gol atan erkek oyuncu rekorlarını elinde tutuyor.

Ronaldo'nun milli takımdaki son maçı, eylül ayında UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in Galler'i 1-0 yendiği karşılaşma oldu.

Tecrübeli oyuncu, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 yendiği maçta süre alamamasının ardından milli takım kampından ayrıldı. Disiplin kurulu tarafından 255 avro para ve 30 gün men cezası verilen Ronaldo, takım arkadaşlarından özür dilediği 1740 kelimelik açıklamasında milli takımı bırakmayacağını söylemişti.

Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda ilk kez 2003'te forma giymişti.

Ronaldo, Portekiz ile 2016 Avrupa Şampiyonası'nı ve 2 kez UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.

Yıldız futbolcu, kariyeri boyunca katıldığı 6 farklı Dünya Kupası'nda toplam 27 maçta 11 gol attı.

Ronaldo, 2006'dan 2026'ya kadar oynanan her turnuvada gol atmayı başararak, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu ünvanına sahip durumda.

Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayamayan yıldız futbolcu, 2026'da da mutlu sona ulaşamadı.

Ronaldo, futbola Suudi ekibi Al Nassr'da devam ederken kariyerinde tüm kulvarlardaki 1000. golünü atmayı hedefliyor.

Rekorları ele geçirmeyi sürdüren Ronaldo, futbol tarihinin en golcü ismi olarak dikkati çekiyor. Tecrübeli oyuncu, kulüp ve milli takım kariyerinde çıktığı 1343 karşılaşmada attığı 985 golle listenin zirvesinde yer alıyor.

Milli takımlarda 10 kez "hat-trick" yapan ilk futbolcu ünvanına sahip Ronaldo, 6 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olmanın yanı sıra Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü (14) ismi olmayı da başardı.

Ronaldo, 5 kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülü kazandı. Manchester United'da 2008 yılında bu ödüle ilk kez layık görülen Portekizli futbolcu, Real Madrid'de koleksiyonunu geliştirdi ve bu takımın formasıyla 2013, 2014, 2016 ile 2017 yıllarında Altın Top (Ballon d'Or) ödülü elde etti.

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü 2008 (Manchester United), 2016 ve 2017'de (Real Madrid) olmak üzere üç kez alan Ronaldo, Avrupa'da yılın en golcü oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı ödülünü de 4 defa (2007-2008, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015) kazandı.

Lionel Messi golle milli takıma veda etti

39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, 7 Ekim'de Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında ülkesinin formasıyla son golünü de atarak milli takım kariyerini noktaladı.

Arjantinli futbolcu, 21 yıl boyunca sahaya çıktığı 208 maçta sırtında taşıdığı milli takım formasıyla 126 gol attı ve 6 kupa kazandı.

Messi, 208 maçla Arjantin Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor.

Söz konusu müsabakalarda 126 gol atan Arjantinli futbolcu, Güney Amerika'da milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu olarak milli takım kariyerini sona erdirdi.

Messi, milli takım formasıyla 1 FIFA Dünya Kupası, 2 Kupa Amerika, 1 Finalissima, 1 olimpiyat ve 1 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğu olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.

Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla bir şampiyonluğu bulunan Lionel Messi, 2022'deki bu zaferin ardından 2026'da ise finale çıkma başarısı gösterdi.

Messi, milli takım kariyerinin son turnuvası olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini bir kez daha finale taşırken uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olan Arjantin, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Deneyimli futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 8 gol kaydetti.

Messi, 34 maçla Dünya Kupası tarihinde en çok müsabakaya çıkan oyuncu konumunda bulunuyor.

Arjantinli futbolcu, çıktığı 34 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok müsabaka kazanan oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor.

Altı farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) boy gösteren Arjantinli yıldız, 2022'de şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 7 kez fileleri havalandırırken 2026'da ise 8 gol attı.

Messi, 21 golle Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan 2. futbolcu konumunda yer alıyor.

Zirvede ise 22 golle Fransız futbolcu Kylian Mbappe bulunuyor.

Neymar, Dünya Kupası'ndan sonra bıraktı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 6 Temmuz'da oynanan son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, karşılaşmanın ardından milli takımından emekli olduğunu duyurdu.

New Jersey'deki MetLife Stadı'nda oynanan maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.

Dünya Kupası'nda son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", geçen 24 yılda tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkma başarısı gösteremedi.

"Sambacılar", daha önce 5 kez şampiyonluk sevinci yaşarken Neymar ise kariyerine bir Dünya Kupası ekleyemeden milli takıma veda etti.

Neymar'ın Brezilya Serie A ekiplerinden Santos ile 2026 yılı aralık ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Brezilyalı yıldız futbolcu, futbola başladığı Santos'a Ocak 2025'te geri dönmüştü.

Yıldız futbolcu, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.

İspanyol ekibi Barcelona'dan 2017-2018 sezonunda 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle Fransız temsilcisi PSG'ye transfer olan Neymar, o zamandan beri tüm zamanların en pahalı transferi listesinin zirvesinde bulunuyor.