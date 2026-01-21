Süper Lig devi Galatasaray'ın Atletico Madrid ile oynayacağı kritik maç öncesi RAMS Park'ta anlamlı bir hazırlık yapıldı.
Galatasaray'ın bu akşam Atletico Madrid'i konuk edeceği karşılaşma öncesinde RAMS Park'ta dikkat çeken bir görüntü oluştu. Tribünlerdeki koltuklara Türk bayrakları bırakılmaya başlandı.
Stadyumda yapılan bu uygulamayla birlikte, karşılaşma öncesinde tribünlerde görsel bir bütünlük ve coşkulu bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Türk bayraklarının tüm tribünlerde yer alması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)