Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

21.01.2026 15:34
Galatasaray'ın Atletico Madrid'i konuk edeceği karşılaşma öncesi, RAMS Park'ta dikkat çeken bir hazırlık yapıldı. Stadyumda tribünlerdeki koltuklara Türk bayrakları bırakılarak görsel bir bütünlük ve coşkulu bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Bu özel atmosferle birlikte, maçın daha coşkulu ve heyecan verici geçmesi bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Atletico Madrid ile oynayacağı kritik maç öncesi RAMS Park'ta anlamlı bir hazırlık yapıldı.

RAMS PARK'TA TÜRK BAYRAKLARI DAĞITILDI

Galatasaray'ın bu akşam Atletico Madrid'i konuk edeceği karşılaşma öncesinde RAMS Park'ta dikkat çeken bir görüntü oluştu. Tribünlerdeki koltuklara Türk bayrakları bırakılmaya başlandı.

MAÇ ÖNCESİ ANLAMLI HAZIRLIK

Stadyumda yapılan bu uygulamayla birlikte, karşılaşma öncesinde tribünlerde görsel bir bütünlük ve coşkulu bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Türk bayraklarının tüm tribünlerde yer alması bekleniyor.

Atletico Madrid, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Bu düşkün poşet saray kağıttan bayrak verir.. 23 nisanda da kullanılırlar... 4 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
