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Mesut Bakkal: "Doğduğum, doyduğum, çok şeyler kazandığım şehre geldim" - Son Dakika

Mesut Bakkal: "Doğduğum, doyduğum, çok şeyler kazandığım şehre geldim"

28.01.2022 12:47

- Mesut Bakkal: "Doğduğum, doyduğum, çok şeyler kazandığım şehre geldim" Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkam, "Doğduğum, doyduğum, çok şeyler kazandığım şehre geldim" dedi.

- Mesut Bakkal: "Doğduğum, doyduğum, çok şeyler kazandığım şehre geldim"

DENİZLİ - Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkam, "Doğduğum, doyduğum, çok şeyler kazandığım şehre geldim" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ve yeni teknik direktör Mesut Bakkal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Teknik heyet değişikliğine gidildiğinde Mesut Bakkal ile maddi konuların konuşulmadığını ve takımın hedeflerine ulaşabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Başkan Uz, "Bildiğiniz gibi Ankaragücü maçı sonrasında teknik heyet değişikliğine giderek teknik direktör Fatih Tekke ve ekibiyle yolumuzu ayırdık. Bu kararı aldıktan sonra zaman kaybetmeden yeni teknik direktörümüzle anlaşmak için harekete geçtik. Mesut Bakkal Hocamızla irtibata geçerek kendisini takımın başına geçirmek için görüştük. Her ne kadar Denizli doğumlu olmasa da, hem futbolculuk hem de teknik adam olarak Denizlispor'a büyük hizmetler veren, şampiyonluklar yaşayan ve bir Denizlili olan Mesut Hocamız yine vefasını göstererek teklifimizi kabul etti. Görüşmelerimizde maddi konular neredeyse hiç konuşulmadı. Takımın hedefe ulaşması için neler yapabileceğimizi konuştuk. 40 yıl önce bu formayla şampiyonluk yaşayan hocamız, inşallah bu sezon sonunda takımımızı yine hedefe ulaştıracaktır. Bu vesile ile sizin huzurunuzda bir kez daha kendisine hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" dedi.

"Mali sorunları çözmenin gayreti içerisindeyiz"

Transfer yasağı için oyuncular ile görüştüklerini ifade eden Başkan Uz, "Bir yandan sportif başarı için çalışırken bir yandan da mali sorunları çözmenin gayreti içerisindeyiz. Bundan önceki basın toplantımızda yerli ve yabancı futbolcularla ilgili transfer yasağımızı hatırlatmıştım. Son dönemde yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde, transfer yasağı çerçevesindeki yerli oyuncularla görüşmeler yapılmış ve bu oyuncularla anlaşma sağlanmıştır. Şu anda yabancı futbolcularla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bu oyuncularla da anlaşma sağlayarak, kulübümüzün geleceğini de olumsuz etkileyecek bu sorunu çözmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bakkal: "Seve seve geldim"

Denizli kentinin düşünülmesi gerektiğini ifade eden Bakkal, "Doğduğum, doyduğum, çok şeyler kazandığım şehre geldim. Eşimin, kızlarımın hepsinin doğduğu yere geldim. Şu anda Denizlispor'un geldiği noktada, tercih etmek, ayırt etmek gibi düşüncelerim olmadığı gibi, seve seve ve inanarak geldim. Denizlispor'un bana kazandırdıklarına bakarak, benim şu anda buraya gelmem, bence ufak bir ayrıcalık. Denizlispor varsa, Denizli şehri varsa benim için gerisi teferruattır. Süper Lig'de kalmak isteyen, 1. Lig'de yarışmak isteyen kulüplerin tekliflerine rağmen, kulübümün zor günündeki bu teklifine hayır diyemezdim. Kendime, ekibime, futbolcularıma, Denizli'nin futbol kültürüne inanıyorum. Herkes açısından, kariyer açısından risk olarak düşünülse de, şu an bunları değil, Denizli kentini düşünme zamanıydı. Ben üstüme düşeni yaptım, yapmaya devam edeceğim. Taraftarlarımızdan aynı şeyi bekliyorum. Futbolcularımıza her maçın son dakikasına kadar destek olmalarını rica ediyorum. Sadece sonuçlara değil, 90 dakika boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp çalışmadığına bakmasını rica ediyorum" diye konuştu.

Mesut Bakkal: Doğduğum, doyduğum, çok şeyler kazandığım şehre geldim
Mesut Bakkal: Doğduğum, doyduğum, çok şeyler kazandığım şehre geldim
Mesut Bakkal: Doğduğum, doyduğum, çok şeyler kazandığım şehre geldim

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Mesut Bakkal, Denizlispor, Transfer, Denizli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mesut Bakkal: 'Doğduğum, doyduğum, çok şeyler kazandığım şehre geldim' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Mesut Bakkal: "Doğduğum, doyduğum, çok şeyler kazandığım şehre geldim" - Son Dakika
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