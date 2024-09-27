Mesut Çebi, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı - Son Dakika
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Spor

Mesut Çebi, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı

Mesut Çebi, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçildi.

27.09.2024 19:59
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- Türkiye Hentbol Federasyonu'nun yeni genel başkanı Mesut Çebi oldu

ANKARA - Türkiye Hentbol Federasyonu'nun, 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı Ankara'da düzenledi. Seçim sonucunca Mesut Çebi başkan seçildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı, 27 Eylül 2024 Cuma günü Ankara'da bir otelin konferans salonunda yapıldı. Olağan Seçimli Genel Kurulu sonucu 220 delegeden 112 oy kazanan Mesut Çebi, THF'nin yeni Genel Başkanı oldu.

Federasyon yöneticilerinin ve üyelerinin katılmasıyla düzenlenen Genel Kurul, divan başkanı ve üye seçimleriyle başladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından geçmiş yıllara ait yönetim ve denetim kurulu raporunun okunması ve ayrı ayrı ibra edilmesi için oylamaya sunulmasıyla devam etti. Federasyon içerisinde uygulanacak yeni kararların da oylanmasının ardından yeni genel başkanı, yönetimi, denetleme kurulunu ve disiplin kurulunu seçmek üzere oylamaya gidildi. 220 delegenin sandık başına gittiği seçimde, oyların 112'sini alan Mesut Çebi, 48 oy alan mevcut başkan Uğur Kılıç ve 59 oy alan Erhan Aras'ı geride bırakarak THF Genel Başkanlığına seçildi. Seçimde kullanılan 1 oy ise geçersiz kabul edildi.

"Gelecek 4 yılda çok daha büyük işler yapmaya söz veriyoruz"

Başkanlık seçimi öncesi kürsüde söz alan Uğur Kılıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Az zamanda çok ve büyük işler yaptık' sözünü hatırlatarak, "Geçtiğimiz 3 yılı cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiğim bir cümlesiyle özetlemek isterim. 'Az zamanda çok ve büyük işler yaptık'. Atamız bu cümleyi cumhuriyetin kurulmasının ardından geçen 10 yılda yapılan büyük işler için kurmuştu ve şöyle devam etmişti. 'Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz'. Bizler cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusunu hala hep birlikte coşkuyla hissederken atamızın yolundan ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye Hentbol Federasyonu olarak gelecek 4 yılda çok daha büyük işler yapmaya söz veriyoruz. Avrupa'da ülkemiz hem kızlarda hem erkeklerde B kategorisinde mücadele ediyordu. Kızlarda B kategorisi Avrupa şampiyonasında Avrupa 2.'si olduk ve A klasmanına yükseldik. Yani Avrupa Şampiyonası'na direkt katılacağız. Erkeklerde yine altyapılarda Avrupa 3.'sü olduk. Yani yine A kategorisine yükseldik ve Avrupa Şampiyonasına direkt katılacağız. Saha sonuçlarının bu çalışmalarla birlikte görülüyor olması en büyük mutluluğumuz oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"Kulüplerimize, sporcularımıza ve altyapı faaliyetlerimize sürekli destek sağlayacağız"

Türk hentbolunda diğer tüm sorunlara sebep olan 2 sorun olduğunu ifade eden Mesut Çebi ise, "Türk hentbolunun acil çözüme kavuşturması gereken 2 önemli sorunu var ve yaşanan diğer sıkıntılar da bu iki problemden kaynaklanıyor. Birinci sorun kaynak eksikliği, ikinci sorun ise ilgi eksikliği. Bugüne kadar kaynak yetersizliğimizde dolayı ilgi çekecek atılımlar yapamadık ve ilgi eksikliğimizden dolayı yeterli kaynak bulamadık. Birbirine bağlı bu iki sorunun acilen çözülmesi lazım. İşte bu noktada bizim önceliğimiz ciddi noktada kaynak oluşturacak sponsorluklar ve iş birlikleri gerçekleştirmek olacak. Yönetim kurulu olarak kurumsal ve bireysel ilişkilerle kaynak yapımızı güçlendireceğiz. Göreve gelir gelmez camiamıza daha önce eşi benzeri görülmemiş bir sponsorluk paketiyle hentbola düzenli gelir kaynakları oluşturacak ve projelerimizi devreye sokacağız. Bu projeler sayesinde kulüplerimize, sporcularımıza ve altyapı faaliyetlerimize sürekli destek sağlayacağız" diye konuştu.

"Türk hentbolunu Avrupa ve Dünya ölçeğine taşımaya başlayacağız"

Sporun içinden gelerek su dağıttığını ve top topladığını vurgulayan Çebi, "Adımlarını bu camiada atmış bir kardeşiniz olarak, top toplamış su taşımış bir insan olarak bugün federasyon başkanı sıfatı taşımanın vermiş olduğu haklı gururu yaşıyorum. Bunu bana nasip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İlk işimiz yarından itibaren Türk hentbolunu Avrupa ve Dünya ölçeğine taşımaya başlayacağız. Projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız. Bize inanın, bize güvenin bu işleri beraber başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mesut Çebi, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı - Son Dakika

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