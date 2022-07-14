Mesut Özil, Başakşehir'e resmi imzayı attı - Son Dakika
Üye Girişi

Mesut Özil, Başakşehir'e resmi imzayı attı

14.07.2022 13:33

Yıldız futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yıldız futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Özil, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Benim hedefim sadece futbol oynamak ve huzurlu olmak. İyiki gelmişim. Sahada top oynayarak takıma yardımcı olmak ve hedeflerimize ulaşmak istiyorum" dedi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden başarılı futbolcu Mesut Özil, Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle kendisini M.Başakşehir'e 1+1 yıllığına bağlayan sözleşmeye imza attı. Törene Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Mesut Özil yanı sıra Özil ailesi ile turuncu-lacivertli kulübün yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi. Açılış konuşmasını yapan Başkan Gümüşdağ, "Mesut Özil'in bugün Başakşehir'e transfer olması mutluluk verici. Başakşehir 2014'te kurulup kısa bir tarihe sahip olmasına rağmen Türk futbolunda önemli işler başardı. Süper Lig şampiyonluğunun yanında yetiştirdiği oyuncular, teknik direktörler ve yardımcı teknik direktörlerle Türk futboluna damga vurdu. En yakın zamanda teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile burada çok güzel başarılara imza atacağız. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİ FUTBOLA VERDİĞİ MÜDDETÇE BAŞAKŞEHİR'DE KALABİLİR"

Başkan Gümüşdağ, Mesut Özil'e 2 yıllık sözleşme önerdiğini fakat Mesut'un 1 yıllık sözleşme istediğinin altını çizerek, "Kendisini futbola verdiği müddetçe Başakşehir'de kalabilir. Sözleşme sadece formaliteden ibaret. Maliyet açısından Mesut Özil fedakarlık yapmıştır. O yüzden ayrıca teşekkür ederim" cümlelerine yer verdi.

MESUT ÖZİL: "İYİ Kİ BAŞAKŞEHİR'E GELMİŞİM"

Mesut Özil, Başakşehir'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Burada aile ortamı var. Benim hedefim sadece futbol oynamak ve huzurlu olmak. İyi ki gelmişim. Sahada top oynayarak takıma yardımcı olmak ve hedeflerimize ulaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"

Fenerbahçe'den ayrılış ve transfer süreci hakkında da konuşan Özil, "Süreç iyi geçti. Konuştuk ve anlaştık. Fenerbahçe ise her zaman kalbimde olacak. Bütün kalbimle onlar için en iyisini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Turuncu-lacivertli takımda 10 numaralı formayı giyeceğini söyleyen yıldız futbolcu, "Berkay ile konuştuk 10 numarayı bana verdi. Ona çok teşekkür ederim. En önemlisi sahada beraber olup birbirimize destek olmak. Ben de takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe ile ilgili yöneltilen diğer sorulara Özil, "Açıkçası Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istemiyorum. O konu benim için kapandı. Tüm camia bana hep destek verdi ve hala destek vermeye devam edebiliyorlar. Bazen işler yolunda gitmiyor. Futbolda olan şeyler bunlar. Başakşehir'de mutlu olmaya geldim. Orada o şansı bulamadım. Emre hoca ile konuştuk ve bana düşüncelerini anlattı. Çok hoşuma gitti ve bu yüzden Başakşehir'e geldim" yanıtını verdi.

"KISA SÜREDE TAKIMLA ANTRENMANLARA BAŞLARIM"

Bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Mesut, "İnsan kendisi çalıştığı zaman zor oluyor. Burada ekipler ve hocalar ile konuştuk. Antrenmanlara başladım ve çok iyi gidiyor. Umarım en kısa sürede takımla antrenmanlara başlarım" dedi.

"UMARIM TAKIM HALİNDEKİ HEDEFLERİMİZİ BAŞARIRIZ"

Fenerbahçe'de geçirdiği dönemin ardından mental olarak bir problem yaşamayacağını vurgulayan Mesut Özil, "Kariyerim boyunca her zaman zorluklar yaşayarak buralara geldim. Ailem yanımda olduğu sürece mental anlamda bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Takım halinde hedeflerimiz var. Umarım onları başarırız o beni daha mutlu eder" diye konuştu.

"BİR FENERBAHÇELİ OLARAK SADECE BİR KULÜBE GİDEBİLİRDİM O DA BAŞAKŞEHİR"

Başakşehir'e transfer olmasının ardından olumlu geri dönüşler aldığını belirten Özil, şunları aktardı:

"Ben Fenerbahçeli olarak sadece bir kulübe gidebilirim o da Başakşehir. Bana bu yönde gelen tepkiler çok pozitif."

(Bora Akyol - Samet Yalçın/İHA)

YORUMLAR
500
SPOR Erkut Söğüt: Mesut Özil Fenerbahçe'nin resmi futbolcusu SPOR Erkut Söğüt: Mesut Özil Fenerbahçe'nin resmi futbolcusu Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları... Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil, Başakşehir'e resmi imzayı attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
15:21 İki kubbe arasındaki boşluğa düşen yavru leyleğin imdadına kurtarma ekipleri yetişti
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 15:33:09. #1.13#
SON DAKİKA: Mesut Özil, Başakşehir'e resmi imzayı attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement