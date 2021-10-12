Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu?

Tüm gözler onlara çevrildi! Erdoğan ve Gül uzun bir aradan sonra ilk kez yan yana

2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İlk hesap ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam

5 öğrenciye mezar olan servisle ilgili korkunç iddia: Bozuktu, iple bağladılar

Mesut Özil geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı "Heyecan verici şeyler yakında" paylaşımıyla takipçilerini meraklandırmıştı. Yıldız futbolcunun kendi kripto parasını çıkaracağı yönünde iddialar ortaya atılırken Mesut, iddiaları doğrular nitelikte yeni bir paylaşım yaptı.

"BİTCOİN Mİ ETHEREUM MU?"

Twitter'da 26 milyon takipçisi bulunan Mesut Özil, sosyal medyadan "Herkesin merak ettiği soruyusorayım: Bitcoin mi Ethereum mu?" şeklinde bir oylama yayınladı. Katılımın oldukça fazla olduğu oylamayı Bitcoin yüzde 59'luk oy oranıyla önde götürüyor.