Mesut Özil\'in boykot çağrısına Ali Mahir Başarır\'dan imalı yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı.

GÜNDEM OLDU

Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen eylemler sırasında, belirli markalara yönelik boykot çağrısında bulunmuştu. "2 Nisan'da tüketimi durdur" sloganıyla yayılan bu çağrı, kısa sürede sosyal medyada büyük destek gördü. Vatandaşların yanı sıra birçok siyasetçi ve ünlü isim de boykota katıldığını açıklarken, hükümet kanadından bu çağrıya sert tepkiler geldi.

Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken bugün için de genel boykot çağrısı yapılmıştı. Yaşanan gelişmelere eski futbolcu ve AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil de tepki gösterdi.

ÖZİL'DEN BOYKOT TEPKİSİ

Geçmişte Türkiye A Milli Takımı yerine Almanya Milli Takımı'nı tercih eden ve futbol kariyerini 2023'te noktalayan eski futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda boykot hareketine karşı çıktı. Özil, paylaşımında, "Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım! #BoykotDeğilMilliZarar" ifadelerini kullandı. Özil'in bu sözleri, özellikle muhalif kesim tarafından eleştirildi.

ALİ MAHİR BAŞARIRDAN ÖZİL'E GÖNDERME

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özil'in paylaşımına yanıt vererek, Almanya Milli Takımı'nda oynadığı döneme gönderme yaptı. Başarır, sosyal medya hesabından Özil'in sözlerini alıntılayarak, "Yerli ve milli kardeşim; sen hangi milli takımda oynadın?" notunu düştü.

"VATANIMA VE MİLLETİME OLAN BAĞLILIĞIM TARTIŞMA KONUSU OLMAMIŞTIR"

Başarır'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim alırken, Özil'den Başarır'a yanıt gecikmedi. Özil, Başarır'ın paylaşımlarına yanıt olarak "Evet, Almanya Milli Takımı'nda forma giydim. Ancak vatanıma ve milletime olan bağlılığım, hiçbir zaman tartışma konusu olmamıştır ve asla olmayacaktır. Beni, şahsi çıkarlarını milletin menfaatinin önüne koyanlarla karıştırmayın. Bizlere düşen, bu millete layık olmak, onun hakkını ve emeğini korumaktır. Unutulmamalıdır ki, makamlar ve mevkiler, kişisel menfaat değil, milletin hizmet aracı olmalıdır." şeklinde konuştu.

"KENDİMİ ALMAN HİSSEDİYORUM"

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ve dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in ısrarlı isteklerine rağmen Türkiye için oynamayı reddeden ve uzun yıllar boyunca Almanya milli takımında forma giyen Mesut Özil, bu yıllarda yaptığı açıklamalarda birçok kez "Kendimi Alman hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.