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Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı! - Son Dakika

Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!

26.12.2021 11:09
Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Löw'e 3 yıllık teklif yaptığını yazdı. Mesut Özil'in ısrarı üzerine diğer alternatifler beklemeye alındı.

Fenerbahçe'nin hoca önceliği Joachim Löw'de. Alman Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan deneyimli hoca, Fenerbahçe'nin markajı altında. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Löw'e 3 yıllık teklif yaptığını yazdı.

Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı! Hocalar beklemede

ISRAR EDİYOR

Kaptan Mesut Özil'in Löw'ün getirilmesi yönünde yoğun ısrarı olduğu konuşuluyor. Taraftarlar da Löw'ü istiyor. Löw'ün en ciddi alternatifi ise Slaven Bilic.

Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı! Hocalar beklemede

KRİTİK TARİH 3 OCAK

Fenerbahçe'nin Löw'den olumlu sonuç alamazsa 3 Ocak 2022'de Bilic'le İstanbul'da sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı! Hocalar beklemede
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Joachim Löw, Fenerbahçe, Mesut Özil, İtalyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı! - Son Dakika
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