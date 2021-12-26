Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!

Fenerbahçe'nin hoca önceliği Joachim Löw'de. Alman Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan deneyimli hoca, Fenerbahçe'nin markajı altında. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Löw'e 3 yıllık teklif yaptığını yazdı.
Kaptan Mesut Özil'in Löw'ün getirilmesi yönünde yoğun ısrarı olduğu konuşuluyor. Taraftarlar da Löw'ü istiyor. Löw'ün en ciddi alternatifi ise Slaven Bilic.
Fenerbahçe'nin Löw'den olumlu sonuç alamazsa 3 Ocak 2022'de Bilic'le İstanbul'da sözleşme imzalayacağı belirtildi.
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