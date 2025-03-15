Mete Işık: Yükselen Trendimizi Yansıttık

- Mete Işık: "Yükselen trendimizi bugün sahaya yansıtarak iyi bir sonuç aldık"

ANKARA - Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "Iğdır FK olarak son haftalarda yükselen trendimizi bugün sahaya yansıtarak iyi bir sonuç aldık. Trendyol 1. Lig'de bırakın bir puanı bir golün bile çok önemli olduğu son haftalara yaklaşırken aldığımız galibiyet bizi çok sevindirdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Iğdır FK, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, "İki takımın çok şiddetli puana ihtiyacının olduğu zorluk derecesi çok yüksek bir maç oynadık. Biz Ankaragücü takımına saygı duyuyoruz, takdir ediyoruz, ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Iğdır FK olarak son haftalarda yükselen trendimizi bugün sahaya yansıtarak iyi bir sonuç aldık. Trendyol 1. Lig'de bırakın bir puanı bir golün bile çok önemli olduğu son haftalara yaklaşırken aldığımız galibiyet bizi çok sevindirdi. Milli takım arasında rahat bir hafta geçireceğiz. Ankaragücü takımına bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Gerek Ankaragücü taraftarı gerekse Iğdır FK taraftarımız seyir zevki yüksek, tempolu bir maç seyrettiler" diye konuştu.