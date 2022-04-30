Metin Öztürk: "Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok" - Son Dakika
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Metin Öztürk: "Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok"

30.04.2022 11:04

- Metin Öztürk: "Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok" Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: "28 Mayıs'ı açıklamayınca gördük ki başkanın gizli bir ajandası var, gizli bir planları var" Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, bugün itibarıyla sarı-kırmızılıların bir...

- Metin Öztürk: "Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok"

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk:

"28 Mayıs'ı açıklamayınca gördük ki başkanın gizli bir ajandası var, gizli bir planları var"

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, bugün itibarıyla sarı-kırmızılıların bir başkanı olmadığını belirterek, "Bugün sabah 10.00 itibarıyla Burak Elmas adlı üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Dün 28 Mayıs'ı açıklamayınca net olarak gördük ki başkanın gizli bir ajandası var, gizli bir planları var" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, "Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok. Bugün sabah 10.00 itibarıyla Burak Elmas adlı üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Seçim takvimi var. Müstafi başkan, Galatasaray Kulübünü rehin almıştır. Biz 3 haftadır bir tiyatronun oyuncusu olarak, Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iyi niyetle toplantılara katılıyoruz ve 3 haftadır kulüp üyemiz olan Burak Elmas, bize hep bu oyunun dışında kalmak istediğini, birilerinin onlar oynadığını anlatıyordu. Dün 28 Mayıs'ı açıklamayınca net olarak gördük ki başkanın gizli bir ajandası var, gizli bir planları var. Bugün itibarıyla bizlerin başkanı değildir. 38. Başkandır, müstafi başkandır. Bugün saat 10.00 itibarıyla burada bir seçim olacaktı. Kendisi bayrağı teslim edecekti. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Gizli ajandasının ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisi müstafidir. Başkan olarak kabul etmiyoruz. Bugün kulübün en üst organı divanın buradaki toplantısına bile gelmeyeceğini ilan ederek kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir. Kulübün en üst organını korsan ilan edeni de biz başkan olarak tanımıyoruz" diye konuştu.

Metin Öztürk: Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok
Metin Öztürk: Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok
Metin Öztürk: Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok
Metin Öztürk: Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok
Metin Öztürk: Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok
Metin Öztürk: Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok

YORUMLAR
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Metin Öztürk: 'Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok' Metin Öztürk: 'Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok' Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ile Okan Buruk buluşmasından fotoğraflar yayıldı Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ile Okan Buruk buluşmasından fotoğraflar yayıldı

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Metin Öztürk: 'Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok' - Son Dakika


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