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Metin Öztürk: "Şu an üzülerek söylüyorum; sahada, masada, parada sıfırız" - Son Dakika

Metin Öztürk: "Şu an üzülerek söylüyorum; sahada, masada, parada sıfırız"

05.02.2022 19:01
Metin Öztürk: "Şu an üzülerek söylüyorum; sahada, masada, parada sıfırız"

Galatasaray'da son seçimde başkanlığa aday olan Metin Öztürk, şubat ayı divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Şu an üzülerek söylüyorum; sahada, masada, parada sıfırız" dedi.

Galatasaray'da son seçimde başkanlığa aday olan Metin Öztürk, şubat ayı divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Şu an üzülerek söylüyorum; sahada, masada, parada sıfırız" dedi.

Galatasaray'ın şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında söz alan Galatasaray'ın son seçimde başkanlığa aday olan Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların bulunduğu durumdan üzüntü duyduğunu ifade ederek, "İnanılmaz başarılara imza atan Faruk Süren Başkanımız da burada. Faruk Süren Başkanımın yıllar önce, "Galatasaray sıralamada üçüncüyse sonuncudur" şeklinde net bir demeci var. Bugünkü durumu anlatmak bile istemiyorum" şeklinde konuştu.

Son seçime 5 aday girdiğini ve Burak Elmas'ın kazandığını hatırlatan Öztürk, "Geldiğimiz noktada 3 yıllığına gelen hoca 7. ayda kovuldu. Maliyetleri azaltmak için gençleştirme operasyonu yapıldı, 25 milyon Euro harcandı, kulübün mali yükü arttı, sonra kümede kalabilmek için tornistan yapıldı. Şu an üzülerek söylüyorum; sahada, masada, parada sıfırız. 140 milyon Euro'dan bahsediliyordu, ne oldu bilmiyorum. Herhalde önümüzdeki ay açıklanacak, Florya'dan gelecek parayla 4 milyar TL olan borcumuzun tamamının silineceği söyleniyor. Ümidim odur. Daha kızım üye olamadı. İnşallah kayyuma gitmeden üye olmayı becerir" diye konuştu. - İSTANBUL

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Metin Öztürk, Faruk Süren, Galatasaray, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Metin Öztürk: 'Şu an üzülerek söylüyorum; sahada, masada, parada sıfırız' - Son Dakika Spor


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