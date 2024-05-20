Metpack Alanya Yıldızları, Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge 2'de şampiyon oldu - Son Dakika
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Metpack Alanya Yıldızları, Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge 2'de şampiyon oldu

Metpack Alanya Yıldızları, Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge 2\'de şampiyon oldu

Polonya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge 2'de mücadele eden Metpack Alanya Yıldızları, finalde Lüksemburg Hokey Kulübü'nü 7-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Aynı organizasyonda Polonya ekibi KS Start Brzeziny de birinci olarak bir üst klasmana yükseldi.

20.05.2024 21:25
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Açık alan hokeyinde Polonya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge 2'de mücadele eden Metpack Alanya Yıldızları, şampiyon oldu.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, Brzeziny'de düzenlenen organizasyonda final maçları yapıldı.

A Grubu'nu lider tamamlayan Metpack Alanya Yıldızları, B Grubu ikincisi Lüksemburg Hokey Kulübü ile oynadığı karşılaşmayı 7-0 kazandı.

B Grubu birincisi Polonya ekibi KS Start Brzeziny, A Grubu ikincisi Cebelitarık'ın Avrupa FC Hokey Kulübünü 5-0 mağlup etti.

Organizasyonu şampiyon tamamlayan Metpack Alanya Yıldızları ve KS Start Brzeziny, bir üst klasmana adlarını yazdırdı.

Türkiye Hokey Federasyonu, Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge 1'e yükselen Metpack Alanya Yıldızları için tebrik mesajı da yayımladı.

Kaynak: AA

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