Metpack Alanya Yıldızları, Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge 2\'de şampiyon oldu

Spor

Açık alan hokeyinde Polonya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge 2'de mücadele eden Metpack Alanya Yıldızları, şampiyon oldu.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, Brzeziny'de düzenlenen organizasyonda final maçları yapıldı.

A Grubu'nu lider tamamlayan Metpack Alanya Yıldızları, B Grubu ikincisi Lüksemburg Hokey Kulübü ile oynadığı karşılaşmayı 7-0 kazandı.

B Grubu birincisi Polonya ekibi KS Start Brzeziny, A Grubu ikincisi Cebelitarık'ın Avrupa FC Hokey Kulübünü 5-0 mağlup etti.

Organizasyonu şampiyon tamamlayan Metpack Alanya Yıldızları ve KS Start Brzeziny, bir üst klasmana adlarını yazdırdı.

Türkiye Hokey Federasyonu, Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge 1'e yükselen Metpack Alanya Yıldızları için tebrik mesajı da yayımladı.