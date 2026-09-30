Metro Holding Kayserispor averajla lider olarak bugün hazırlıklara başlıyor

Metro Holding Kayserispor averajla lider olarak bugün hazırlıklara başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1'inci Lig ekibi Metro Holding Kayserispor'da milli ara nedeniyle futbolculara verilen 5 günlük izin sona erdi. Milli ara öncesi 8 maçta 19 puan toplayıp averajla lider olan sarı-kırmızılı takım, bugün Atila Gerin yönetiminde hazırlıklarına başlayacak.
1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor'da milli ara nedeniyle futbolculara verilen 5 günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılı takım bugün kulüp tesislerinde toplanarak hazırlıklarına başlayacak.
Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen ve sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Metro Holding Kayserispor, milli ara öncesi çıktığı 8 karşılaşmadan 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve milli araya averajla lider girdi. İç Anadolu ekibinde futbolculara milli ara nedeniyle 5 gün izin verilmişti. Sarı- kırmızılı takım bugün kulüp tesislerinde toplanarak hazırlıklarını teknik direktör Atila Gerin yönetiminde sürdürecek.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?