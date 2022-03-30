Mezitli Belediyesi sporcusu Ahmat Kaplan'dan teniste büyük başarı - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi sporcusu Ahmat Kaplan'dan teniste büyük başarı

30.03.2022 16:07
Mezitli Belediyesi sporcusu Ahmat Kaplan'dan teniste büyük başarı

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Kaplan, Antalya'da gerçekleştirilen ITF 3 Kros Medical Open Tenis Turnuvasında büyük başarı göstererek, teklerde Quad Consolation şampiyonu oldu.

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Kaplan, Antalya'da gerçekleştirilen ITF 3 Kros Medical Open Tenis Turnuvasında büyük başarı göstererek, teklerde Quad Consolation şampiyonu oldu. Kaplan, 25 ülkeden 86 sporcunun korta çıktığı turnuvada, çiftlerde ise yarı final oynama başarısını gösterdi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen ITF 3 Kros Medical Open Tenis Turnuvası 24- 27 Mart tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Mezitli Belediyesinin engelli sporcusu Ahmet Kaplan, turnuvadaki performansıyla büyük bir başarıya imza attı. Kaplan, turnuvada teklerde Quad Consolation şampiyonu olurken, çiftlerde de yarı final oynadı.

Kaplan, 2024'te Paris'te düzenlenecek olan Paralimpik Oyunlar için sporcuların dünya sıralamasındaki yerlerini korumak ve yükseltmeleri açısından büyük önem taşıyan turnuva sonrası sevincini antrenörü Atilla Kökver, kulüp üyeleri ve ailesiyle paylaştı.

Geçirdiği bir trafik kazası sonrası iki ayağını birden kaybeden, ancak yaşama sevincini ve hırsını spora taşıyan Ahmet Kaplan, 2019 yılında başladığı teniste çok kısa bir sürede başarıdan başarıya koşmayı başardı. 2020 yılında ilk kez milli olan ve çeşitli dereceleri bulunan Kaplan, 2024'te Paris'te Türkiye'yi temsil etmek için çalışmaya devam ediyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'de spor yapmak isteyen herkese olanak sağladıklarını belirterek, "Sporcularımızın aldığı başarılar hepimizi gururlandırmaktadır. Ahmet Kaplan'ın başarısı ve azmi ise bizler için çok daha büyük önem taşıyor. Bu spor sevgisinin ve azminin herkese örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Ahmet Kaplan'ın, Tekerlekli Sandalye Tenis branşında elde ettiği başarı grafiğiyle adından söz ettirmeye devam edeceğine inancımız tam. Milli sporcumuz Ahmet Kaplan'ı, onun bu seviyelere gelmesinde en büyük pay sahibi Antrenörü Atilla Kökver ile ailesini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MERSİN

Mezitli Belediyesi sporcusu Ahmat Kaplan'dan teniste büyük başarı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mezitli Belediyesi sporcusu Ahmat Kaplan'dan teniste büyük başarı - Son Dakika


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