MHC Başkanı Radojicic'ten THF Başkanı Kılıç'a teşekkür mektubu - Son Dakika
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MHC Başkanı Radojicic'ten THF Başkanı Kılıç'a teşekkür mektubu

01.03.2022 12:24
MHC Başkanı Radojicic'ten THF Başkanı Kılıç'a teşekkür mektubu

Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Başkanı (MHC) Zoran Radojicic, 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası dolayısıyla Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'a teşekkür mektubu gönderdi.

Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Başkanı (MHC) Zoran Radojicic, 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası dolayısıyla Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'a teşekkür mektubu gönderdi.

THF'den yapılan açıklamaya göre Radojicic mektubunda, şampiyonanın organizasyonu için THF'ye teşekkür etti.

Radojicic, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Siz ve ekibiniz, tüm katılımcılar üzerinde büyük bir etki bırakan profesyonellik ve özverinin yanı sıra sıcak bir konukseverlik gösterdiniz. Diğer organizatörler tarafından izlenmesi gereken zorlu bir görev olacak yüksek standartlar belirlediniz. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu, büyük bir potansiyele sahip ülkenizde hentbolun gelişimi için size seve seve yardımda bulunacak ve destek olacaktır. Gelecekte de iş birliğimizin devamını diliyor, en derin sportif saygılarımı sunuyorum."

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Türkiye Hentbol Federasyonu, Uğur Kılıç, Hentbol, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MHC Başkanı Radojicic'ten THF Başkanı Kılıç'a teşekkür mektubu - Son Dakika
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