MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündemi değerlendirdi (2) Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem klasmanlarının yeniden belirlenmesi kararında hiçbir dış faktörün belirleyici olmadığını söyledi.

Gündoğdu, Süper Lig ile TFF 1. Lig'de hakem klasmanlarının yeniden belirlenmesi ve kalan haftalarda Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus'un da aralarında bulunduğu çok sayıda tecrübeli hakeme görev verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından oluşan tartışmalarla ilgili yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulundu.

Türk hakemliği için çok zor bir karar aldıklarını vurgulayan Ferhat Gündoğdu, "31 hakem ve gözlemci için bir liste hazırladım. Tamamen ben sorumluyum. Kimseden talep gelmedi. Kulüpler ve TFF Başkanı kimse dahil olmadı. Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. TFF yönetimine sunuldu ve kabul edildi. Kimse için kolay bir karar değil. Çok zor ve duygusal bir karar. Taşın altına gövdemizi soktuk. Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Gündoğdu, verdikleri karara hakemlerin tepki göstermesi halinde sergileyecekleri tutumla ilgili, " Türkiye Cumhuriyeti'nde kurumlar devleti temsil eder. Başkalarının kararlarına destek olmak tercih olabilir. Saygı duymam. İstifa edebilirler. Belli süre görev almak istemeyebilirler. Bizim 8 bin 828 insan kaynağımız var. Bunun 6 bin 719'u hakem, gerisi de gözlemci. Aşağıda bekleyen çok genç arkadaşımız var. Alttan gelen jenerasyonun parlak olduğunu kesinlikle söylüyorum. İddialıyım. Bütün arkadaşlarımız aynı değere sahip." diye konuştu.

"Edindiğimiz misyon, hata görüyorsak icraata geçmekti"

Hakem klasmanlarının yeniden belirlenmesi kararının uzun bir hazırlık süreci sonucunda alındığına vurgu yapan Ferhat Gündoğdu, şu görüşleri paylaştı:

"Edindiğimiz misyon, eğer bir hata ve eksiklik görüyorsak icraata geçmekti. Mutfaktan geliyorum. Çok değerli hocalarım alt liglerde hakem ve gözlemci olarak bana görev verdi. Anadolu'da çok tecrübe edindim. Yönetimsel sorunları gördüm. Araştırdım ve dinledim. Bir operasyon ve ihtilalle yola çıkılmaz. Aksaklığa dokunmak misyonumuz da var. Henüz Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'la konuşmadım. Bazı hakemlerden beni arayanlar oldu. Bir açıklama yapacağımı ve daha sonra kendileriyle bireysel görüşeceğimi söyledim."

"Bize ve hakemlerimize güvenin"

Türk futbol kamuoyuna, kendilerine ve genç hakemlere güvenmesi çağrısında bulunan Gündoğdu, "Kalan haftalar için kamuoyu endişelenmesin. Bize ve hakemlerimize güvenin. Hatayı bütün arkadaşlarımız yapıyor. İnsani hatalar yine olacak. Bunu minimize etmek için çalışıyoruz. Anlayış bekliyoruz. Etaplarımızı zaten bu arkadaşlarımızla döndürüyorduk. Dördüncü hakemleri, alt liglerden görevlendiriyoruz. Daha fazla kadın hakemi aktif olarak göreceksiniz. Kadromuzu çeşitlendireceğiz. Hakemlerin herhangi bir olumsuzluk yaşayacaklarını düşünmüyorum. Onlara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"Hakemler, performansa dayalı prim alacaklar"

Yarı profesyonel hakemlik sisteminin TFF Merkez Hakem Kurulunun yapısına daha uygun olduğunun altını çizen Ferhat Gündoğdu, "Profesyonel hakemlik dünyada çok denendi. Çok gelişmiş ülkeler bile bunu uygulamakta zorlandı. Yarı profesyonel hakemlik bize daha uygun. Buna taraftarım. Herkese aynı şartların sağlanmasına çok taraftar değilim. Yeni sözleşmelerde şöyle bir şart getireceğiz. Hakemler standart maaş alacaklar ama performansa dayalı prim alacaklar. Bu rekabeti arttırır." şeklinde görüş belirtti.

Ferhat Gündoğdu, Spor Toto Süper Lig'deki puan durumunun aldıkları bu kararda doğrudan etken olmadığını belirtti. Gündoğdu, Türkiye'de yabancı hakemlerin görev almasına ise karşı olduğunu kaydetti.

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