Türk futbolunun nabzı Riva'da yükseldi! MHK başkanı, hakemlerle tartıştı

Son zamanlardaki açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, aylık hakem seminerinde VAR hakemleriyle tartıştı.

RİVA'DA TOPLANDILAR

TV100'de yer alan habere göre, MHK, aylık hakem seminerinde Riva'da bir araya geldi. MHK Başkanı Lale Orta, bu toplantıda VAR hakemleri ile bir tartıştı.

"DİREKT VAR'A ÇAĞIRIN"

Başkan Lale Orta, toplantıda VAR hakemlerine karşı, "Hakemlere 'Ne gördün' diye sormanıza gerek yok, direkt VAR'a çağırın. Sizin gördüğünüz açılarla, yayıncı kuruluştakiler aynı değil. Bizim yayıncı kuruluşta gördüğümüz açılar daha kaliteli." dedi.

TARTIŞMA ÇIKTI, SONRA DEVAM ETTİ

Orta'nın bu sözleri sonrası ise VAR hakemleri, "Hocam, talimat böyle. Bize ne geliyorsa, biz onu görüyoruz." şeklinde cevap verdi. Bu diyalogların ardından toplantıda gerginlik yaşandı. Verilen 10 dakikalık aranın ardından seminer kaldığı yerden devam etti.