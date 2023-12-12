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MHK, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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MHK, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak, olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

MHK, Hakem Halil Umut Meler\'e yapılan saldırıyı kınadı
12.12.2023 - 02:27,  Güncelleme: 02:29
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Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakasında, çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı, sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır. Merkez Hakem Kurulu olarak sonuna kadar hakemimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Yasal ve idari süreci yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ederiz."

Kaynak: DHA
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