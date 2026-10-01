MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte isimleri - Son Dakika
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MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte isimleri

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MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte isimleri
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Hakemler Dosyası" kapsamında çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK mensubunun ifadesi alındı. İşte o isimler...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturması genişliyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından bu kez aktif ve eski hakemlere yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

ÇOK SAYIDA HAKEM İFADE VERDİ

Burak Doğan'ın haberine göre; Soruşturma kapsamında Süper Lig ve 1. Lig'de halen görev yapan veya geçmişte görev almış hakemlerin ifade vermek üzere emniyete geldi. Çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK mensubunun tanık veya müşteki sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

''Tanık'' ve ''Müşteki'' olarak ifadesi alınan hakemler:

  1. • Abdulkadir Bitigen — Hakem
  2. • Abdullah Buğra Taşkınsoy — Hakem
  3. • Abdullah Polat — Hakem
  4. • Ali Tuna (Müşteki) — Eski Hakem
  5. • Alparslan Dedeş — Eski Hakem
  6. • Alper Ulusoy (Müşteki) — Eski Hakem
  7. • Bahattin Şimşek — Hakem
  8. • Binnaz Tuna — Eski Hakem
  9. • Burak Erdoğan — Hakem
  10. • Burak Pakkan — Hakem
  11. • Burak Şeker — Hakem
  12. • Burak Taşkınsoy — Hakem
  13. • Direnç Tonusluoğlu — Hakem
  14. • Emir Eray Eyisoy — Hakem
  15. • Emre Altun (Müşteki) — Eski Hakem
  16. • Erdem Onur Uçarcı — Avukat, Hakem
  17. • Eren Acar — TFF Hakem İşleri Eski Çalışanı
  18. • Gamze Durmuş Pakkan — Hakem
  19. • Hikmet Öksüzoğlu — MHK Üyesi
  20. • Hüseyin Göçek — Eski Hakem, VAR Hakemi
  21. • İbrahim Hakan Ceylan (Müşteki) — Hakem
  22. • İsmail Şencan (Müşteki) — Eski Yardımcı Hakem
  23. • Kerem Ersoy (Müşteki) — Hakem
  24. • Koray Gençerler — Eski Hakem (VAR)
  25. • Lemi Çelik — BAL Gözlemcisi
  26. • Mehmet Dilaver Ay — Gözlemci, Hakem
  27. • Mehmet Türkmen — Hakem
  28. • Mert Güzenge — Hakem
  29. • Mesut Arık (Müşteki) — Gözlemci Hakem
  30. • Mete Kalkavan — Eski Hakem, VAR Hakemi
  31. • Murat Zirek (Müşteki) — Hakem
  32. • Mustafa İlker Coşkun — Hakem
  33. • Mustafa Kamil Abitoğlu — MHK Üyesi
  34. • Mustafa Sönmez (Müşteki) — Yardımcı Hakem
  35. • Mustafa Tosun (Müşteki) — Yardımcı Hakem
  36. • Oğuzhan Uğurlu (Müşteki) — Hakem
  37. • Sarper Barış Saka — Hakem
  38. • Süleyman Abay — Eski Hakem
  39. • Taner Gizlenci (Müşteki) — Gözlemci Hakem
  40. • Tugay Kaan Numanoğlu — Hakem
  41. • Ümit Öztürk — Hakem
  42. • Zorbay Küçük — Hakem

ARDA KARDEŞLER DE İFADE VERECEK

Öte yandan Hakem Arda Kardeşler'in de cuma günü (yarın) Bursa Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü’ne gidip ifade vereceği belirtildi.

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