MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı

MHK\'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, İngiliz eski hakem Anthony Taylor'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığını açıkladı. Taylor, Türk hakemliğinin gelişimi için eğitim, performans değerlendirme ve hakem gelişim stratejilerine liderlik edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) dikkat çeken bir görevlendirmeyi duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, İngiliz eski hakem Anthony Taylor'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığı bildirildi.

TÜRK HAKEMLİĞİ İÇİN ÇALIŞACAK

MHK'nin açıklamasında, Anthony Taylor'ın üst klasman hakemlerinin teknik gelişim süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi, eğitim programlarının hazırlanması, maç analizleri ve geri bildirim süreçlerinin geliştirilmesi ile UEFA ve FIFA standartlarına uygun hakem gelişim stratejilerinin oluşturulmasına liderlik edeceği belirtildi.

DÜNYANIN EN DENEYİMLİ HAKEMLERİNDENDİ

İngiltere Futbol Federasyonu bünyesinde uzun yıllar görev yapan Anthony Taylor, 2013 yılından itibaren FIFA kokartı taşıdı. Kariyeri boyunca FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonlarda çok sayıda kritik karşılaşmayı yönetti.

Taylor ayrıca 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali, 2021 UEFA Uluslar Ligi Finali ve 2020 UEFA Süper Kupa Finali'nde düdük çalarken, İngiltere'de de FA Cup ve Lig Kupası finalleri başta olmak üzere birçok önemli maçta görev yaptı.

TFF'DEN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

TFF, Anthony Taylor'ın uluslararası tecrübesinin Türk hakemliğinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek yeni görevinde başarılar diledi.

MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Galatasaray Kulübü, RAMS Park’ın kapasitesinde artırıma gidiyor Galatasaray Kulübü, RAMS Park'ın kapasitesinde artırıma gidiyor
Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı
Ahmet Çakar, ’’Alacaksan böylelerini al’’ deyip Dursun Özbek’e 2 yıldız ismi önerdi Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi
Menteşe’de istifa eden imamın “çöp evi“ belediye tarafından temizlendi Menteşe'de istifa eden imamın "çöp evi" belediye tarafından temizlendi
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti

14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:29
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
14:27
Tanıdınız mı Ünlü isim içip içip kendinden geçti
Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
13:23
Husiler, Suudi Arabistan’daki Necran Havalimanı’nı kamikaze İHA’larla hedef aldı
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 15:23:54. #7.12#
SON DAKİKA: MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.