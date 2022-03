MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'tan Efelerspor'a baklava ikramı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve yönetim kurulu üyeleri, Efeler spor'un antrenmanını ziyaret ederek sporculara baklava ikram etti.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve yönetimi Efelerspor'un antrenmanını ziyaret etti. Teknik heyet ve sporcularla görüşen Başkan Alıcık, spor kentinin Aydın'ın marka yüzü olduklarını ifade ederek kulüplerin her zaman yanarında olduklarını belirtti. "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim" sözünü hatırlatan Alıcık, "Bu önemli sözü ile spor kulüpleri ve sporcuların milli kimliğini belirleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün izinde çalışmalarını sürdüren Efelerspor Kulübümüzü antrenmanda ziyaret ettik. Spor kulüplerimiz Aydın kentimizin marka yüzüdür. Aydın kenti keşfedilmemiş bir spor maden ocağıdır. Güçlü Aydın efeleri taraftarının desteği ile genç çocuklarımızı ülke sporuna kazandırılması açısından yeteneklerin var olduğu bir şehrimiz var. Spor altyapılarda doğru planlamalar ile gençlerimizin yetenekleri ortaya çıkarılmalıdır. Aydın kentimizin Türkiye'de ve dünyada en büyük tanıtım yüzü bu spor kulüpleri olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bilim verilerinde planlanan tesis yatırımlarıyla cennet Aydın kentimizin spor turizminde de Türkiye'nin ve dünyanın göz bebeği haline geldiği fikrimizi her ortamda dile getiriyoruz. Aydın kentimizin spor kulüpleri için her türlü çalışmayı yapacağız, her konuda yakınlarında ve yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz" diye konuştu.

Ziyaret sonunda teknik heyet ve sporculara baklava ikram eden Başkan Alıcık ve beraberindekiler Efelerspor'a başarılar dileyerek ziyareti sonlandırdı. - AYDIN