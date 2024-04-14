Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Fatih Karagümrük maçında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken ligde 10, toplamda 22. golüne ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken Michy Batshuayi, galibiyeti getiren golü kaydetti. Müsabakanın 46. dakikasında Rade Krunic'in yerine oyuna giren Belçikalı forvet, 57. dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de takımı adına 6 gol üretti.
Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor'a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken bu sezon 3 kulvarda 22. golüne ulaştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli rol oynadı - Son Dakika
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Galibiyet sonrası Diyarbakır'da yüzlerce taraftar, meşaleler yakıp halay çekerek kutlama yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?