2 teklif birden aldı: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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2 teklif birden aldı: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

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Alvaro Morata'nın gelişiyle Galatasaray'ın gözden çıkardığı Michy Batshuayi'ye Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt ve İspanyol ekibi Real Betis talip oldu. Alman ekibinin kiralık teklifini geri çeviren Batshuayi, bonservisiyle birlikte Betis'e transfer olmayı tercih etti.

03.02.2025 19:17
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Alvaro Morata transferinin ardından Galatasaray'da son tercih konumuna düşen Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması an meselesi.

BONSERVİSİYLE REAL BETIS'E GİDİYOR

Galatasaray'da forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İspanya'nın yolunu tutuyor. Eintracht Frankfurt ile Real Betis ile görüşen Michy Batshuayi, İspanyol ekibiyle anlaştı. Belçikalı golcü, bonservisiyle birlikte Real Betis'e transfer olmayı kabul etti.

TAKIM OTOBÜSÜNE BİNMEDİ

Öte yandan Galatasaray'da transfer görüşmelerinde bulunan Michy Batshuayi, Gaziantep'te olmasına rağmen takım otobüsüyle stada geçmedi. DHA'nın haberine göre; Galatasaray, Michy Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldı. Belçikalı futbolcuyla yakın zamanda yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.

OKAN BURUK: BATSHUAYI'YE TEKLİF GELDİ

Gaziantep FK karşılaşması öncesinde Michy Batshuayi ve Victor Nelsson'un ayrılıkları hakkında konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Gidenler, kalanlar, gidecekler... Zor dönem. Nelsson'un uzun süredir gitme isteği vardı. Son zamanlarda artmıştı isteği, bunu belirtti. Bugün içerisinde onunla ilgili gelişme olacak. Batshuayi ile ilgili de teklif geldi. Onunla ilgili görüşmeler var, o da kadroda yok. Sakatlarımız var. Barış'ın da adalesinde ağrısı vardı. Dün antrenmana çıkmadı. Kadroya aldık, 11'de yok ama oyun devamında düşüneceğiz. Diğer oyuncularımız, takımımız hazır. Kazanmak için hazırız. Aynı istekle burada olacağız" dedi.

BATSHUAYI'NİN GALATASARAY RAKAMLARI

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bittikten sonra sezon başında Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayı bu sezon sadece 5'i ilk 11 olmak üzere 30 maçta giydi. Batshuayi, bu karşılaşmalarda 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Belçikalı golcünün Cimbom ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki forvet, 2021-2022 sezonunda da Beşiktaş'ta kiralık olarak oynamıştı.

2 teklif birden aldı: Michy Batshuayi\'nin yeni takımı belli oldu

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Son Dakika Spor 2 teklif birden aldı: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emin Erol:
    Galatasaray a giderek hayatının en büyük hatasını yaptı zaten 35 33 Yanıtla
  • Serkan Yıldırım:
    bomboş topçu 33 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bununda işi bitti 31 4 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    6.5 m Euro bonservis ile Frankfurta gidiyor yarın. febem yine bize para kazandirdi 16 14 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Seni bu ülkeye getiren Beşiktaş vefa örneği olarak tekrar yuvana dön 18 7 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Çok akıllı hareket yaptı.fenerbahçeden istediğini alamayınca malum takıma gitti imza parasını cebe indirdi.yattıgı yerden milyon dolarlarınkazandı 16 7 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Eyşanu gavatsarayı sövüşlemeden sakın ayrılma yiğidim. Sonuna kadar emcükle onları :)) 7 5 Yanıtla
  • Balik1234:
    ADAMIN DİBİ BATSHUAYI 5 1 Yanıtla
  • serkan bilecan:
    patetes iyi olsa diger takımlar göndermezdi 1 0 Yanıtla
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