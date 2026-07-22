UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Danimarka temsilcisi Midtjylland, hazırlıklarını tamamladı.
Müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadı'nda, teknik direktör Mike Tullberg yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların koşunun ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.
Beşiktaş, yarın 21.00'de Midtjylland'ı konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Midtjylland, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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