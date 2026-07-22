Midtjylland, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Midtjylland, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Midtjylland, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
22.07.2026 18:26
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Midtjylland, Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Maç yarın 21.00'de.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Danimarka temsilcisi Midtjylland, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadı'nda, teknik direktör Mike Tullberg yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların koşunun ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş, yarın 21.00'de Midtjylland'ı konuk edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Midtjylland, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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