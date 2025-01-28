Midtjylland-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

Midtjylland-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belli Oldu

Luis Godinho, 30 Ocak'taki UEFA Avrupa Ligi maçında düdük çalacak.

28.01.2025 13:50
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynayacak Midtjylland- Fenerbahçe maçında Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da saat 23.00'de oynanacak müsabakada Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Miguel Nogueira yapacak.

Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Midtjylland-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belli Oldu - Son Dakika

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