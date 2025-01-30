Midtjylland'ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe'yi desteklerse bozuşuruz - Son Dakika
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Midtjylland'ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe'yi desteklerse bozuşuruz

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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Midtjylland'ta forma giyen Türk futbolcu Aral Şimşir, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Şimşir, ''Türk olmam sebebiyle benim için gerçekten önemli ve büyük bir maç. Akrabalarım için yaklaşık 20 tane bilet ayarladım. Bazıları Fenerbahçeli olsa da benim için Midtjylland'ı destekleyecekler, aksi halde kendileriyle bozuşacağız'' dedi.

30.01.2025 15:24  Güncelleme: 15:52
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. Ev sahibi ekipte forma giyen Türk futbolcu Aral Şimşir, hem zorlu maç hem de geleceği hakkında ülke basınına önemli açıklamalarda bulundu.

"KENDİLERİYLE BOZUŞACAĞIZ"

Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Aral, "Türk olmam sebebiyle benim için gerçekten önemli ve büyük bir maç. Akrabalarım için yaklaşık 20 tane bilet ayarladım. Bazıları Fenerbahçeli olsa da benim için Midtjylland'ı destekleyecekler, aksi halde kendileriyle bozuşacağız. Fenerbahçe bireysel yetenek olarak ne kadar iyi oyunculara sahip olsa da, karşılaşmayı kazanacağımızdan şüphem yok." dedi.

"SÜPER LİG'E GELMEYECEĞİM"

Adının Süper Lig devleriyle anılmasıyla ve kariyer planlamasıyla ilgili konuşan Aral, "Şu an için Midtjylland'da mutluyum, ancak tabii ki daha büyük kulüplerde oynamanın hayallerini de kuruyorum. Çocukluğumdan beri büyük liglerin birinde oynamayı hayal ettim. Umarım bir gün gerçekten o seviyede futbol oynarım, böylece hem kendimi hem de ailemi gururlandırabilirim. Süper Lig konusuna gelecek olursak, dürüst olmak gerekirse şu an Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyorum. Potansiyelime ulaşmak istiyorum, bu da Türk futbolunun ötesine geçiyor. Ve bunu Türk futboluna olan tüm saygımla söylüyorum. Yaşım ilerlediğinde Türkiye'de oynamayı ya da Danimarka'ya dönmeyi düşünebilirim." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Türkiye U21 Milli Takımı ile toplamda 7 kez sahaya çıkan Aral Şimşir, henüz A Milli formayı giymedi. Bu sezon Danimarka ekibinde çıktığı 23 resmi karşılaşmada toplamda 6 gol ve 6 asistle oynadı. Aral'ın alt yapısından yetiştiği Midtjylland ile 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 2000 doğumlu oyuncunun piyasası 2.5 milyon euro.

Midtjylland\'ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe\'yi desteklerse bozuşuruz

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Son Dakika Spor Midtjylland'ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe'yi desteklerse bozuşuruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yakup Turnagöl:
    Kim la bu dürzü ? 45 5 Yanıtla
  • Kingsman:
    ya sen kimsin ki Türk ligini böyle küçümsuyorsun velet. burada osimhen Mourinho dzeko gibi dünya yıldızları oynuyor kendini nimetten zannetme. 40 3 Yanıtla
  • Mehmet Gultekin:
    Fener'e hatrick yaparsan alırlar kesin 14 20 Yanıtla
  • Hakan Yilmaz:
    balon topçu. görebileceği en üst seviye süper lig seviyesi olur, onu başarması bile çok zor. 30 0 Yanıtla
  • Balan Guler:
    Feneri neden kimse sevmiyor şaka gibi.Buyuk desem 20 senedir şampiyonluk yok. 13 16 Yanıtla
  • barış özcan:
    Buda kendini nimetten sayıyor, gerizekalı seni kim tanıyor ve takıyor. Havaya sıkmış ama karavana. Türkleri ve Türkiye ye selam ama bugün ekmek yediğim takımı desteklemelerini isterim deseydi neyse, şimdi baltayı taşa vurmuş. Ayrıca burda Fenerbahçe ye değil tüm takımlara sallamış. 17 0 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    bilet ayarlamış!! ulan orada bile belli ediyorsunuz kendinizi 13 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Fenerbahçe den teklif gelse Danimarka dan koşarak gelirsin imza atmaya... 14 1 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    ismini yeni duyduk velet 13 0 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    vayyy o c p.b 1 0 Yanıtla
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