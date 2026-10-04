Akdeniz ve Güneydoğu'ya sağanak, Marmara kıyılarına 40-60 km/saat rüzgar öngörülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akdeniz ve Güneydoğu'ya sağanak, Marmara kıyılarına 40-60 km/saat rüzgar öngörülüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Ege ve İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri altında seyrederken Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar 40-60 km/saat esecek.

Ülke geneli parçalı ve az bulutlu, güney kesimler yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Kaynak: İHA
Güneydoğu AnadoluDoğu AnadoluHava Durumuİç AnadoluKuzey EgeMarmaraAkdenizGüncelYaşamÇevreEgeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam ediyor Fenerbahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam ediyor
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez’le barıştı Icardi detayı unutulmadı Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez'le barıştı! Icardi detayı unutulmadı
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
Trabzon’da 12 yıl önce kaybolan 2 kişi, öldürülüp ormana gömülmüş Trabzon’da 12 yıl önce kaybolan 2 kişi, öldürülüp ormana gömülmüş
Hırvatlar darmadağın İngiltere, Livakovic’e gol oldu yağdı Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
08:24
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi
Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
07:52
Trump’tan yaz saati hamlesi Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı
07:22
Pakistan, Yemen’deki savaşa dahil oldu Askeri danışmanlar da sahada
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada
07:15
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
02:11
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 09:55:06. #7.12#
SON DAKİKA: Akdeniz ve Güneydoğu'ya sağanak, Marmara kıyılarına 40-60 km/saat rüzgar öngörülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei