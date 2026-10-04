Akdeniz ve Güneydoğu'ya sağanak, Marmara kıyılarına 40-60 km/saat rüzgar öngörülüyor

Akdeniz ve Güneydoğu'ya sağanak, Marmara kıyılarına 40-60 km/saat rüzgar öngörülüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Ege ve İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri altında seyrederken Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar 40-60 km/saat esecek.
Ülke geneli parçalı ve az bulutlu, güney kesimler yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 22
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19
Erzurum: Parçalı bulutlu 17
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
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