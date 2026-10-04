Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi - Son Dakika
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Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden olurken bu depremden 17 dakika sonra 4.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.19'da kaydedilen sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu. 

17 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Bu depremden 17 dakika sonra Adana Saimbeyli merkezli 4.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

BÖLGEDE BÜYÜK PANİK YAŞANIYOR

AFAD, 4,8 büyüklüğündeki depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde ve 4,9 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ise 8,67 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. 

Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi

Paylaşımda depremin koordinatları 37.74867 kuzey enlemi ve 36.091 doğu boylamı olarak yer aldı. Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği ve paniğe neden olduğu belirtildi.

Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi

VALİ YAVUZ: SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR

Adana Valisi Mustafa Yavuz, deprem sonrası yaptığı açıklamada "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bizlere iletilmedi. Saha taramaları devam ediyor" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan deprem sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 14:19'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
SaimbeyliDepremGüncelAdanaAFADSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi - Son Dakika
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