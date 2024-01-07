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Miguel Crespo: 'Maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz' - Son Dakika
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Miguel Crespo: 'Maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz'

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Crespo, kendi maçlarına odaklandıklarını ve Galatasaray'ın ne yaptığına bakmadıklarını belirtti. Ayrıca, Cengiz Ünder'in kalitesi ve potansiyeli hakkında olumlu sözler söyledi ve Fred'in sahada olmasının önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Miguel Crespo: \'Maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz\'
07.01.2024 - 20:27,  Güncelleme: 20:31
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- Miguel Crespo: "Maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz"

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo:

"Cengiz'in bu kalitesi ve potansiyeli var"

"Fred'in sahada olması önemli bir değer"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Biz sadece kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Galatasaray'ın ne yaptığına bakmıyoruz. Biz kendi performansımızı olabildiğince en yukarı çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan Miguel Crespo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İyi oynadıklarına vurgu yapan Crespo, "Bugün almış olduğumuz sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Hedefimiz maçı kazanmaktı bunu da başardık, iyi bir performans sergiledik. 5 gol attık, yıla iyi bir başlangıç yaptık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Süper Kupa finalini kazanmak için oynayacaktık"

Ertelenen Süper Kupa finaliyle ilgili de konuşan Crespo, "O maçın oynanmasını tercih ederdik. Eğer oynansaydı kazanmak için oynayacaktık. Fakat bizim dışımızda gelişen olaylar sebebiyle maalesef o maç oynanmadı. Şimdi önümüzde lig maçlarına odaklanacağız. Süper Kupa oynanacağı zaman o maçı konuşuyor oluruz" ifadelerini kullandı.

"Maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz"

Galatasaray ile olan çekişmeli zirve yarışı hakkında ise başarılı orta saha, "Sezonun bu şekilde çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Ama bizim yapmamız gereken çok basit; kendi maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz. Biz sadece kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Galatasaray'ın ne yaptığına bakmıyoruz. Biz kendi performansımızı olabildiğince en yukarı çekmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Cengiz'in bu kalitesi ve potansiyeli var"

Crespo, müsabakada 4 gole imza atan Cengiz Ünder'in performansıyla ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle onun için çok mutluyum. Her şeyin en iyisini hak ediyor. Bugün de harika bir performans sergiledi: 4 gol attı, bu şekilde devam edeceğine umuyorum. Onun bu kalitesi ve potansiyeli var. Onun adına çok mutluyum."

"Fred'in sahada olması önemli bir değer"

Sarı-lacivertlilerde cezası nedeniyle forma giyemeyen Fred ve forma rekabetiyle ilgili Crespo, "Benim üzerimde herhangi baskı oluşturmuyor. Ben hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki Fred çok yüksek bir kalite. Onun sahada olması bizim için önemli bir değer. Sahada olan her oyuncu elinden geleni yapıyor. Bizim için en önemli şey, Fenerbahçe'nin kazanarak yoluna devam etmesi" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA
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