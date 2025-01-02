Adı son günlerde Süper Lig devi Galatasaray ile anılan Gürcü futbolcu Georges Mikautadze, transfer iddialarına son noktayı koydu.
Yıldız futbolcu, " Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime ve cumartesi günü oynayacağımız Montpellier maçına odaklanmış durumdayım." dedi. Mikautadze, sorular üzerine "Basında yer alan haberlere aldırmıyorum" yanıtını verdi.
Fransız ekibiyle bu sezon toplamda 21 maçta boy gösteren yıldız futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atıp 1 de asiste imza atmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Mikautadze'den Galatasaray iddialarına yanıt - Son Dakika
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