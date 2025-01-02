Mikautadze'den Galatasaray iddialarına yanıt - Son Dakika
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Mikautadze'den Galatasaray iddialarına yanıt

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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gürcü yıldız Georges Mikautadze, iddialara cevap verdi. Lyon'a altı ay önce geldiğini ve ayrılmayacağını belirten Mikautadze, geleceğine ve yaklaşan Montpellier maçına odaklandığını ifade etti. Basında yer alan haberlere aldırmadığını da söyleyen futbolcunun Lyon ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

02.01.2025 16:09  Güncelleme: 16:35
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Adı son günlerde Süper Lig devi Galatasaray ile anılan Gürcü futbolcu Georges Mikautadze, transfer iddialarına son noktayı koydu.

"AYRILMAYACAĞIM"

Yıldız futbolcu, " Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime ve cumartesi günü oynayacağımız Montpellier maçına odaklanmış durumdayım." dedi. Mikautadze, sorular üzerine "Basında yer alan haberlere aldırmıyorum" yanıtını verdi.

Mikautadze'den Galatasaray iddialarına olay yanıt

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Fransız ekibiyle bu sezon toplamda 21 maçta boy gösteren yıldız futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atıp 1 de asiste imza atmayı başardı.

Mikautadze\'den Galatasaray iddialarına yanıt

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Son Dakika Spor Mikautadze'den Galatasaray iddialarına yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cocukluk askimsin:
    Ahmet Kutucu bu herifden daha iyi 1 12 Yanıtla
  • Vahap Kirkor:
    Gs kim FB demi oynuyor. 0 12 Yanıtla
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