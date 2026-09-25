Mike James 22 sayı attı ama Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya 89-82 yenildi - Son Dakika
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Mike James 22 sayı attı ama Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya 89-82 yenildi

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Mike James 22 sayı attı ama Anadolu Efes deplasmanda Barcelona\'ya 89-82 yenildi
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EuroLeague'in ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Efes'te Mike James 22 sayıyla en skorer isim olurken, Barcelona'da Brizuela 20 ve Punter 19 sayı kaydetti.

SALON: Palau Blaugrana

HAKEMLER: Sasa Pukl, Maxime Boubert, Ioannis Tiganis

BARCELONA: Parra 5, Punter 19, Balcerowski 10, Robinson 10, Umude 7, Brizuela 20, Martin 3, Gibson 10, Nkamhoua 2, Minaya 3

ANADOLU EFES: James 22, Saric 17, Strazel 12, Malcolm 5, Fernando 6, Loyd 2, Ercan Osmani 6, Jones 2, PJ Dozier 3, Yusta 4, Russell 3

1'İNCİ PERİYOT: 16-25

DEVRE: 45-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-67

EuroLeague'in ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol temsilcisi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes adına 22 sayı kaydeden Mike James olurken, ev sahibi Barcelona'da Dario Brizuela 20 ve Kevin Punter 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes, EuroLeague'in 2'nci haftasında bir başka İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. Barcelona ise BC Dubai deplasmanına gidecek.

Kaynak: DHA
Anadolu EfesMike JamesEfesSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Mike James 22 sayı attı ama Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya 89-82 yenildi - Son Dakika
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