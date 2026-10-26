Mike Tyson İstanbul Havalimanı'na geldi ve yapımcı Polat Yağcı tarafından karşılandı

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na menajeri Vahap Oğuz Arslan ile gelen Tyson'ı, yapımcı Polat Yağcı karşıladı.

Tyson, havalimanındaki açıklamasında, daha önce birkaç defa bulunduğu İstanbul'da olduğu için mutluluk duyduğunu ifade etti.