Mike Tyson İstanbul Havalimanı'na geldi ve yapımcı Polat Yağcı tarafından karşılandı

Mike Tyson İstanbul Havalimanı'na geldi ve yapımcı Polat Yağcı tarafından karşılandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Menajeri Vahap Oğuz Arslan ile İstanbul Havalimanı'na gelen eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'ı yapımcı Polat Yağcı karşıladı. Tyson, daha önce birkaç defa bulunduğu İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'na menajeri Vahap Oğuz Arslan ile gelen Tyson'ı, yapımcı Polat Yağcı karşıladı.
Tyson, havalimanındaki açıklamasında, daha önce birkaç defa bulunduğu İstanbul'da olduğu için mutluluk duyduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?