Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçını sunan kadın spiker kıyafetiyle ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Spor

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçını sunan kadın spiker kıyafetiyle ağızları açık bıraktı

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçını sunan kadın spiker kıyafetiyle ağızları açık bıraktı

Netflix'te yayınlanan Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki büyük boks maçının sunuculuğunu yapan İngiliz spiker Kate Abdo, kıyafet seçimi ve Amerikan aksanıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Abdo'nun deri desenli korsesi ve şık görüntüsü, sosyal medyada büyük beğeni topladı. İngiliz sunucunun Amerikan aksanıyla konuşması da izleyenleri şaşırttı. Ayrıca Abdo'nun yakın zamanda eski boksör ve şimdiki antrenör Malik Scott ile evlendiği öğrenildi.

16.11.2024 16:31
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Netflix'te yayınlanan Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki büyük boks maçının sunuculuğunu yapan İngiliz spiker Kate Abdo, tercihi ettiği kıyafetle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Texas'taki AT&T Stadyumu'nda 70 bin kişi önünde gerçekleşen maçı, efsane boksör Andre Ward ve komedyen Cedric the Entertainer ile birlikte sunan 43 yaşındaki Abdo'nun deri desenli korsesi dikkat çekti.

Abdo'nun şık görüntüsü, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kullanıcılar "Güzel Kate Abdo'nun bu etkinliği sunması izleme isteğimi artırıyor", "Kate Abdo'nun Logan-Tyson maçını sunması muhteşem", "Bu organizasyondaki tek iyi şey Kate Abdo" gibi yorumlar yaptı.

İngiliz sunucunun Amerikan aksanıyla konuşması da izleyenleri şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları bu değişikliği şaşkınlıkla karşıladı ve eğlenceli yorumlarla paylaştı.

Abdo'nun yakın zamanda eski boksör ve şimdiki antrenör Malik Scott ile evlendiği öğrenildi.

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçını sunan kadın spiker kıyafetiyle ağızları açık bıraktı
Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçını sunan kadın spiker kıyafetiyle ağızları açık bıraktı

Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçını sunan kadın spiker kıyafetiyle ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • fatih uçar:
    size haberci diyenin taaaa 58 2 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    offff bu ülkede habercilik bitmiş. ferhat esen mi yapıyor bu kalitesiz haberleri 23 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ten rengiyle saçlarının uyumu, göz alıcı kıyafeti, sade makyajıyla müthiş görünüyor. 8 11 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    Dünya nın en gereksiz sporu ve sunucu haberi 18 1 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Türkiye'deki bir çok çağdaş kadından daha kapalı giyinmiş... 9 1 Yanıtla
  • Muhammed Boğatekin:
    uzaktan eğitimle gazetecilik bitince ben 7 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    baby 6 1 Yanıtla
  • Murat Ceylan:
    Bunu haber yapan ya azmış ya kudurmuş... 0 0 Yanıtla
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