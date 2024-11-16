Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçını sunan kadın spiker kıyafetiyle ağızları açık bıraktı

Spor

Netflix'te yayınlanan Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki büyük boks maçının sunuculuğunu yapan İngiliz spiker Kate Abdo, tercihi ettiği kıyafetle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Texas'taki AT&T Stadyumu'nda 70 bin kişi önünde gerçekleşen maçı, efsane boksör Andre Ward ve komedyen Cedric the Entertainer ile birlikte sunan 43 yaşındaki Abdo'nun deri desenli korsesi dikkat çekti.

Abdo'nun şık görüntüsü, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kullanıcılar "Güzel Kate Abdo'nun bu etkinliği sunması izleme isteğimi artırıyor", "Kate Abdo'nun Logan-Tyson maçını sunması muhteşem", "Bu organizasyondaki tek iyi şey Kate Abdo" gibi yorumlar yaptı.

İngiliz sunucunun Amerikan aksanıyla konuşması da izleyenleri şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları bu değişikliği şaşkınlıkla karşıladı ve eğlenceli yorumlarla paylaştı.

Abdo'nun yakın zamanda eski boksör ve şimdiki antrenör Malik Scott ile evlendiği öğrenildi.