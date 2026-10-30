Milan, 141 maçta 44 gol atan Pulisic'in sözleşmesini 2031'e kadar uzattı

Milan, 141 maçta 44 gol atan Pulisic'in sözleşmesini 2031'e kadar uzattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milan, kulüpten yapılan açıklamayla Christian Pulisic'in sözleşmesini 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzattığını duyurdu. Temmuz 2023'te takıma katılan ABD'li sağ kanat, çıktığı 141 maçta 44 gol attı.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 28 yaşındaki ABD'li sağ kanat oyuncusu Christian Pulisic'in sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Pulisic'in kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzattığını duyurmaktan mutluluk duyarız." denildi.
ABD'li sağ kanat oyuncusu, Temmuz 2023'te takıma katıldıktan sonra çıktığı 141 maçta 44 gol attı.
Kaynak: AA
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