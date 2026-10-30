Milan'ın sahibi Cardinale, NBA Avrupa Ligi için basketbol takımı kurmak istiyor - Son Dakika
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Milan'ın sahibi Cardinale, NBA Avrupa Ligi için basketbol takımı kurmak istiyor

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Milan, kurmayı planladığı basketbol takımıyla NBA Avrupa Ligi'nde yer almayı hedefliyor. ABD'li sahibi Gerry Cardinale, Milano merkezli takım için 20 bin kişilik arena inşa etmeye hazır olduklarını söyledi.

İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Milan, basketbol takımı kurarak NBA Avrupa Ligi projesinde yer almayı planlıyor.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'ya konuşan kulübün ABD'li sahibi Gerry Cardinale, basketbol takımı kurmak istediklerini belirtti.

Cardinale, "20 bin kişilik bir arena inşa etmek için çalışmalara başlamaya hazırız. NBA Avrupa Ligi'nde Milano merkezli bir takımla yer almak istiyoruz. Tenis alanında da hedeflerim var." ifadelerini kullandı.

NBA Avrupa projesinin, NBA ve FIBA ortaklığında, yarı açık lig statüsüyle Ekim 2027'de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İlk sezonunda 16 takımın mücadele etmesi planlanan ligde, bu ekiplerin 12'sinin kalıcı lisans sahibi kulüplerden oluşması öngörülüyor.

Kalıcı lisans verilecek 12 kulüpten birinin de İstanbul merkezli olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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